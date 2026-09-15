Scopri la nuova Ducati da 1.500 CV, realizzata in coppia con Pirelli

Ducati ci ha abituato da tempo a sconfinamenti di brand e questa volta, in occasione del Cannes Yachting Festival, la Casa emiliana ha svelato il Pirelli 44 Ducati Edition, un maxi-RIB (gommone a chiglia rigida) ad altissime prestazioni, nato dalla collaborazione tra Ducati, Pirelli e il cantiere SACS Marine.

Un tributo in tiratura limitata per i 100 anni

Il 2026 non è un anno qualunque per il marchio emiliano: segna il centenario dalla fondazione di Ducati. Proprio per celebrare questo traguardo, l'imbarcazione sarà prodotta in una serie limitata di soli 26 esemplari, un chiaro richiamo all'anno di nascita dell'azienda, il 1926.

L'operazione affonda le radici in un sodalizio consolidato: Pirelli e SACS Marine collaborano da oltre vent'anni nello sviluppo di battelli pneumatici ad alte prestazioni. L'ingresso di Ducati nel progetto trasforma la base tecnica del nuovo Pirelli 44 in un concentrato di sportività ispirato al mondo delle due ruote.

Pirelli 44 Ducati Edition: 3 motori per 1.500 CV di potenza

Il contributo del Centro Stile Ducati e i dettagli tecnici

La livrea e il linguaggio estetico sono stati definiti con il contributo del Centro Stile Ducati. La livrea prende ispirazione dalla Ducati Superleggera V4 Centenario, definita dalla Casa come la sua moto omologata più estrema e tecnologica di sempre.

I richiami al mondo del motorsport sono integrati con gusto e rigore tecnico. Sui fuoribordo sono applicati elementi ispirati alle appendici del codino aerodinamico delle Ducati da MotoGP; la superficie gommata presenta poi il disegno del battistrada del pneumatico Pirelli Diablo Supercorsa SP, inciso manualmente dagli artigiani del centro R&D Pirelli.

L'imbarcazione integra un hard-top in fibra di carbonio, componenti in acciaio con finitura nera, una plancia di comando dedicata e sedute pilota rivestite in Alcantara. Infine, a sottolineare l'esclusività della serie limitata e il legame con il mondo delle corse, sono presenti una targhetta celebrativa dedicata al modello e una distinta tabella porta numero personalizzabile.

Tre motori Mercury Racing per 1.500 CV di potenza

A poppa spuntano tre motori fuoribordo Mercury Racing da 500 CV ciascuno, capaci di erogare una potenza complessiva di 1.500 CV. La spinta è supportata da una carena sportiva a doppio step disegnata dal Mannerfelt Design Team, per garantire stabilità e velocità di scorrimento sul... bagnato. In pratica, il fondo presenta due gradini trasversali nella parte immersa per ridurre l'attrito con l'acqua e aumentare la velocità.

Caratteristica Specifiche Pirelli 44 Ducati Edition Tipologia Maxi-RIB Produzione 26 esemplari Motorizzazione 3 Mercury Racing da 500 CV, per complessivi 1.500 CV Livrea Definita con il Centro Stile Ducati e ispirata alla Superleggera V4 Centenario Carena Sportiva a doppio step, firmata Mannerfelt Design Team Finiture Hard-top in carbonio, acciaio con finitura nera, Alcantara e tubolari con pattern ispirato al Diablo Supercorsa SP

Sintonia di brand e prossimi appuntamenti

Come ha sottolineato l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, la Casa emiliana ha trovato in Pirelli e SACS Marine una naturale sintonia nel modo di interpretare design, innovazione e ricerca della massima prestazione.

I tre marchi hanno anticipato che il progetto proseguirà oltre il debutto attraverso una serie di eventi e iniziative dedicate nei prossimi mesi, dove sarà possibile scoprire da vicino questa interpretazione nautica dello stile di Borgo Panigale.

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