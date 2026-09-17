Ducati Desmo450 SM: la nuova supermotard racing da 63,5 CV pronta al debutto

Dalla pista di motocross al Supermotard. Ducati ha presentato durante il WDW 2026 la Desmo450 SM, la prima supermotard racing della Casa di Borgo Panigale, sviluppata sulla base tecnica della Desmo450 MX e già protagonista nelle competizioni della specialità con Marc Reiner Schmidt e il Team Undici. Oggi però sappiamo tutto di lei, anche i dati tecnici, tenuti all'oscuro durante la prima apparizione a Misano Adriatico. Scopriamoli insieme.

Sospensioni Showa e ruote da 16,5 e 17 pollici

Ducati Desmo450 SM, vista laterale

La nuova Desmo450 SM deriva dalla versione con ruote tassellate, ma non è un semplice kit a trasformala in un'arma da kartodromo. Ducati ha sviluppato una ciclistica specifica per il Supermotard, intervenendo su sospensioni, piastre di sterzo, ruote, impianto frenante, rapportatura finale, frizione ed elettronica.Uno degli elementi caratterizzanti è il comparto sospensioni, sviluppato insieme a Showa. Davanti troviamo una forcella a cartuccia chiusa con steli rovesciati da 49 mm, completamente regolabile, con 280 mm di escursione e trattamento Kashima Coating sui foderi. Il monoammortizzatore posteriore, anch'esso completamente regolabile, lavora invece con un link progressivo e offre 295 mm di escursione ruota.

Per il Supermotard cambiano naturalmente anche ruote e pneumatici. La Desmo450 SM utilizza cerchi Excel da 16,5 pollici all'anteriore e 17 al posteriore, abbinati a pneumatici slick Metzeler Racetec SM nelle misure 125/75 R16.5 e 165/55 R17. Il sistema Bartubeless elimina le camere d'aria e permette di risparmiare 1,2 kg sulle masse rotanti e non sospese.

Anche l'impianto frenante è specifico per la disciplina: davanti ci sono una pinza radiale Brembo Stylema e un disco flottante Galfer da 310 mm, mentre al posteriore troviamo un disco Galfer da 240 mm con pinza flottante Brembo. Il peso è di 109 kg senza carburante

Monocilindrico Desmo da 63,5 CV

Ducati Desmo450 SM, il carattere fun sembrerebbe esserci

Il motore è il monocilindrico Desmo450 da 449,6 cc, equipaggiato con distribuzione desmodromica. I valori dichiarati sono di 63,5 CV a 9.400 giri/min e 53,5 Nm a 7.500 giri/min, con il limitatore fissato a 11.900 giri/min. La trasmissione dispone di Quick Shift per le cambiate a salire e di una frizione antisaltellamento Suter con taratura specifica, pensata anche per facilitare la gestione dei traversi in ingresso di curva. Sul fronte elettronico arriva un Ducati Traction Control specifico per il Supermotard, regolabile su quattro livelli e disinseribile. Il sistema è progettato per stimare lo slittamento effettivo della ruota posteriore e intervenire sulla gestione del motore. Sono presenti inoltre Launch Control, Engine Brake Control e due Riding Mode configurabili attraverso l'App X-Link, disponibile come accessorio.

Manutenzione da moto racing

Ducati Desmo450 SM, la manutenzione è da moto racing

Come prevedibile per una moto destinata all'uso in pista, gli intervalli di manutenzione sono decisamente più ravvicinati rispetto a quelli di una stradale. Pistone e controllo del gioco valvole sono previsti ogni 45 ore, mentre la revisione completa del motore è fissata a 90 ore. Il cambio dell'olio è invece previsto ogni 15 ore. Ducati ha introdotto un sistema di manutenzione predittiva che, attraverso il modulo Com-Link disponibile come accessorio, permette di monitorare l'usura e lo stress dei componenti del motore in funzione dell'utilizzo, utile anche per la sua prima supermoto racing.

Data d'arrivo sul mercato

La nuova Ducati Desmo450 SM sarà disponibile inizialmente presso concessionarie europee selezionate a partire da dicembre 2026, per poi arrivare progressivamente negli altri mercati. La colorazione prevista è Ducati Red.

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