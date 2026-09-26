SBK Cremona: Lecuona beffa Bulega, prima fila tutta Ducati

Iker Lecuona e la Ducati continuano il loro weekend praticamente perfetto a Cremona: dopo aver comandato entrambe le sessioni del venerdì, lo spagnolo si prende anche la pole position con il nuovo record della pista in 1’27.253, battendo per appena 44 millesimi il compagno di box Nicolò Bulega. Per il leader del Mondiale è la prima sconfitta stagionale sul giro secco dopo l'incredibile serie di dieci pole consecutive, mentre Lecuona torna davanti a tutti in Superpole per la prima volta da Barcellona 2022 e conquista la sua prima pole da pilota Ducati. A completare una prima fila interamente Ducati è un eccellente Alberto Surra, terzo a soli 184 millesimi e ancora una volta velocissimo dopo essere stato protagonista anche nelle libere. La superiorità della Panigale V4 R è però ancora più evidente scorrendo la classifica: Sam Lowes è quarto, Yari Montella quinto e Lorenzo Baldassarri sesto, per un clamoroso monopolio Ducati delle prime due file. Bulega dovrà dunque inseguire in Gara-1, proprio nel giorno in cui ha a disposizione il primo match point per laurearsi campione del mondo: per chiudere matematicamente i conti già sabato dovrà guadagnare almeno 15 punti su Lecuona.
Another LAP RECORD💥@LecuonaIker ends the session with a BANG🕐⚡#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/HdBH9gtj4l— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
Ducati fa il vuoto, cadute per Bassani e Lowes
Bisogna arrivare alla settima posizione per trovare la prima moto non Ducati, la Bimota di Alex Lowes, staccata di 642 millesimi dalla pole e chiamata ad aprire una terza fila completata da Garrett Gerloff con la Kawasaki e dall'idolo di casa BMW Miguel Oliveira. La top ten si chiude con un'altra Panigale, quella di Tommy Bridewell, mentre più indietro troviamo Axel Bassani con la seconda Bimota, 13° e caduto a fine sessione, e un terzetto italiano che non è riuscito a inserirsi nella lotta per le posizioni migliori: Stefano Manzi (Yamaha) è 14° davanti ad Andrea Locatelli, mentre continua il weekend difficilissimo di Danilo Petrucci, soltanto 19° con la BMW. Una Superpole che conferma dunque quanto emerso già venerdì, con Ducati nettamente superiore sul tracciato lombardo, ma cambia almeno la gerarchia interna: dopo un'intera stagione trascorsa a inseguire Bulega sul giro secco, stavolta è Lecuona a presentarsi davanti a tutti sulla griglia di Cremona.
Pure chaos at the end of the Superpole session as @SamLowes_22, @axel47bassani and Andrea Locatelli have gone down🤯💥#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/vg2JuXhCcU— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
Risultati Superpole Superbike Round Cremona 2026
Superpole session results🏁— WorldSBK (@WorldSBK) September 26, 2026
1⃣ @LecuonaIker
2⃣ @nbulega
3⃣ Alberto Surra#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/FfXZxP7aLE
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.