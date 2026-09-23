La Superbike approda a Cremona. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike 2026 torna in Italia per il decimo e terzultimo appuntamento stagionale e il Cremona Circuit potrebbe diventare il teatro della definitiva consacrazione di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati). Il leader della classifica può laurearsi campione già sabato al termine di Gara 1, ma per riuscirci dovrà guadagnare 15 punti su Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati); decisamente più semplice il compito guardando alla domenica, visto che gli basterà mettere insieme tre punti in più del compagno di squadra tra Gara 1 e Superpole Race per chiudere i giochi già al termine della gara sprint. Il circuito lombardo sembra inoltre il luogo ideale per festeggiare: Bulega qui ha conquistato due pole position e nel 2025 firmò una splendida tripletta, mentre Lecuona non è mai andato oltre il quarto posto. Un eventuale trionfo avrebbe anche un'importanza storica per il motociclismo italiano: Bulega diventerebbe infatti soltanto il secondo italiano campione del mondo Superbike, dopo Max Biaggi nel 2010 e 2012.

Montella difende il terzo posto, tanti italiani sognano il podio

Se davanti la questione iridata potrebbe ormai essere agli ultimi capitoli, alle spalle dei due piloti ufficiali Ducati resta apertissima la battaglia per il terzo posto. Yari Montella (Barni Racing Ducati) precede Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) di 46 punti, mentre Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati) completa un terzetto racchiuso complessivamente in 49 lunghezze. Il weekend di casa offre però occasioni importanti anche agli altri italiani: Lorenzo Baldassarri (GoEleven Ducati) arriva a Cremona a soli 27 punti da Sam Lowes e con due lunghezze di margine su Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team), mentre Alberto Surra (Motocorsa Ducati) vuole confermare quanto di buono mostrato al rientro dall'infortunio a Magny-Cours. Occhi puntati soprattutto su Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), che nel 2024 realizzò proprio qui una memorabile tripletta con la Ducati del team Barni. Conosce benissimo la pista anche Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha), vincitore di tre delle quattro gare disputate a Cremona nel WorldSSP, mentre Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) cercherà di dare una svolta a una stagione fin qui avara di soddisfazioni.

Bautista e BMW cercano spazio, novità sulla griglia

Tra i piloti da tenere d'occhio c'è anche Alvaro Bautista (Barni Racing Ducati), che vanta addirittura sei podi a Cremona e arriva al weekend lombardo con il proprio futuro ancora da definire. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) è già stato quarto su questa pista ai tempi della BMW, mentre Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) affronterà il suo primo round cremonese dopo aver partecipato al recente test organizzato sul circuito. Prima esperienza in gara anche per Jake Dixon e Somkiat Chantra (Honda HRC). Ci saranno inoltre alcune novità nello schieramento: dopo l'addio di Bahattin Sofuoglu, passato a QJMOTOR nel WorldSSP, Twan Smits prenderà il suo posto nel Motoxracing WorldSBK Team fino al termine della stagione. Tommy Bridewell (Superbike Advocates Ducati) dovrà invece superare il controllo medico dopo la caduta di Magny-Cours, mentre Tarran Mackenzie sarà ancora assente e verrà sostituito da Loris Baz (MGM Optical Express Racing). Tutto è dunque pronto per un weekend che potrebbe consegnare definitivamente il 2026 alla storia di Bulega e della Ducati.

Magny Cours 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

Orari TV WorldSBK Cremona 2026

Il programma ufficiale conferma FP1 alle 10:20 e FP2 alle 15:00 venerdì, Superpole alle 11:15 e Gara 1 alle 15:30 sabato, quindi Superpole Race alle 11:10 e Gara 2 alle 15:30 domenica. Sky Sport MotoGP e NOW seguono il weekend in diretta; su TV8 Gara 1 va in differita sabato alle 18:45, la Superpole Race domenica alle 14:40 e Gara 2 è in diretta alle 15:30.

Venerdì 25 settembre

09:40-10:05 – WorldSPB Free Practice (SKY, NOW)

10:20-11:05 – WorldSBK Free Practice 1 (SKY, NOW)

11:20-12:00 – WorldSSP Free Practice (SKY, NOW)

14:10-14:35 – WorldSPB Tissot Superpole (SKY, NOW)

15:00-15:45 – WorldSBK Free Practice 2 (SKY, NOW)

16:00-16:40 – WorldSSP Tissot Superpole (SKY, NOW)

Sabato 26 settembre

09:00-09:10 – WorldSPB Warm Up (SKY, NOW)

09:20-09:30 – WorldSSP Warm Up (SKY, NOW)

09:40-10:00 – WorldSBK Free Practice 3 (SKY, NOW)

11:15-11:30 – WorldSBK Tissot Superpole (SKY, NOW)

13:00 – WorldSPB Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, differita alle 18:45 su TV8)

Domenica 27 settembre

09:00-09:10 – WorldSPB Warm Up (SKY, NOW)

09:20-09:30 – WorldSBK Warm Up (SKY, NOW)

09:40-09:50 – WorldSSP Warm Up (SKY, NOW)

11:10 – WorldSBK Tissot Superpole Race (SKY, NOW, differita alle 14:40 su TV8)

13:00 – WorldSPB Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

15:30 – WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, diretta su TV8)