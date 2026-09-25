SBK Cremona: Lecuona apre davanti a Bulega nelle libere 1, caduta per Nicolò

Iker Lecuona e la Ducati iniziano davanti a tutti il weekend di Cremona, secondo appuntamento italiano della stagione e round che potrebbe già consegnare il titolo mondiale a Nicolò Bulega. Lo spagnolo del team Aruba chiude la FP1 al comando in 1’28.278, precedendo di appena 119 millesimi il compagno di box e leader del campionato Nicolò Bulega, velocissimo fin dai primi giri ma protagonista di una scivolata in curva 10 proprio nelle fasi conclusive della sessione, fortunatamente senza conseguenze. Alle spalle delle due Ducati ufficiali brilla Lorenzo Baldassarri, terzo con la Panigale del Team GoEleven a poco più di tre decimi dal riferimento, mentre Sam Lowes completa un poker Ducati nelle prime quattro posizioni. Buon quinto tempo anche per Yari Montella, nonostante una sessione iniziata in ritardo e soprattutto una caduta in curva 13 a meno di mezz'ora dalla bandiera a scacchi.

Some solid lap times coming in from one of the home heroes, Alberto Surra🕐#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/UVEsNizM4j — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2026

Ducati domina la top ten!

La superiorità Ducati nella prima sessione del weekend è ancora più evidente guardando il resto della classifica, visto che Alberto Surra porta un'altra Panigale in sesta posizione, ad appena quattro millesimi da Montella: sono dunque sei Ducati nelle prime sei posizioni della FP1. La prima moto differente è la Bimota di Alex Lowes, settima, davanti alla Kawasaki di Garrett Gerloff, mentre Alvaro Bautista aggiunge un'altra Ducati al nono posto. A completare la top ten è Axel Bassani con la seconda Bimota, in una mattinata che ha dunque visto le moto italiane occupare nove delle prime dieci posizioni. Gli occhi, però, restano inevitabilmente puntati su Bulega: il piccolo errore nel finale non sembra aver lasciato strascichi e il ritmo mostrato fin dall'apertura del weekend conferma che il leader del Mondiale è pronto a giocarsi il primo match point iridato davanti al pubblico italiano.

Bulega crashes at Turn 10 in FP1 at Cremona 💥🇮🇹



Watch the full video 👇



🎥 | #ItalianWorldSBK 🇮🇹https://t.co/M9qWzfVx73 — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2026

Risultati Prove libere 1 Superbike Round Cremona 2026 FP1 results🏁



It's @LecuonaIker topping the time sheets ahead of @nbulega and @7balda 🔥#ItalianWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/P04kagjQ2S — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2026

VEDI ANCHE

Tags