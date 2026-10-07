Ducati Desmo450 MX. Tutte le novità, anche della Factory

La Ducati Desmo450 MX 2027 cambia con corona da 51 denti, nuovi pneumatici, ergonomia rivista e manutenzione predittiva.

A un anno dal debutto nel motocross, Ducati aggiorna la sua Desmo450 MX. La Casa di Borgo Panigale porta sul Model Year 2027 una serie di modifiche sviluppate anche sulla base dell'esperienza maturata durante la prima stagione agonistica, intervenendo non tanto sui numeri assoluti quanto su prestazioni, ergonomia, robustezza e gestione della manutenzione. Gli aggiornamenti interessano sia la versione standard, sia la più specialistica Desmo450 MX Factory. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Desmo450 MX 2027: la corona da 51 denti cambia la risposta

Ducati Desmo450 MX 2027, la Factory in azione

Ducati prova a recuperare il gap con le competitor in termini di prontezza del motore. Il propulsore resta il monocilindrico Desmo450 da 449,6 cc, lo stesso utilizzato dalla nuova Desmo450 SM, con l'immancabile distribuzione desmodromica e una potenza dichiarata di 63,5 CV a 9.400 giri/min e picco di coppia di 53,5 Nm a 7.500 giri/min. La principale modifica riguarda la trasmissione finale, con l'introduzione di una corona da 51 denti. Una scelta che aumenta la coppia disponibile alla ruota e rende più pronta la risposta della moto soprattutto in uscita di curva.

Cambiano anche i puntalini dei pedali del cambio e del freno posteriore, riprogettati per migliorare l'ergonomia e rendere più naturale il movimento dei piedi durante le fasi di cambiata e frenata.

Un'altra modifica apparentemente semplice, ma pensata per l'utilizzo in pista, riguarda il serbatoio: il nuovo tappo passa a 40 mm di diametro, così da rendere più rapide le operazioni di rifornimento. A completare gli aggiornamenti ci sono i nuovi Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft, nelle misure 80/100-21'' all'anteriore e 110/90-19'' al posteriore.

Il telaio rimane una struttura a doppio trave in alluminio, abbinata a sospensioni Showa completamente regolabili, qui nessuna novità da segnalare.

Più attenzione a robustezza e affidabilità

Ducati Desmo450 MX 2027

Una parte importante del lavoro Ducati per il MY27 riguarda componenti meno visibili, ma fondamentali per una moto sottoposta alle sollecitazioni del motocross. Sono state riviste le tolleranze di accoppiamento dell'ingranaggio del motorino d'avviamento, mentre il paraolio della pompa dell'acqua adotta una nuova geometria con riporto in teflon. È stato inoltre rinforzato il collettore di scarico nella zona di collegamento con il silenziatore.

Gli aggiornamenti interessano anche il supporto della cruna catena, i parasteli della forcella e le staffe anteriori di fissaggio del motore al telaio. L'obiettivo dichiarato è aumentare robustezza, affidabilità e durata nel tempo, sulla base dell'esperienza raccolta durante l'attività agonistica.

Arriva la manutenzione predittiva

Tra le novità più interessanti del Model Year 2027 c'è anche un sistema di manutenzione predittiva, disponibile attraverso il modulo Wi-Fi accessorio sulla Desmo450 MX. Il sistema analizza i dati relativi all'utilizzo della moto e permette di adattare gli intervalli di manutenzione del motore alle reali condizioni d'impiego. In questo modo gli interventi possono essere pianificati in maniera più precisa rispetto a una semplice manutenzione basata esclusivamente su intervalli prestabiliti.

La moto dispone inoltre di un pacchetto elettronico che comprende Ducati Traction Control, Power Launch, Quick Shift ed Engine Brake Control, con due Power Mode e due Riding Mode. I Riding Mode possono essere configurati tramite l'app X-Link utilizzando il modulo Wi-Fi accessorio.

Desmo450 MX Factory: ancora più vicina alla pista

Ducati Desmo450 MX 2027, la Factory prevede sospensioni pregiate, elettronica personalizzabile e scarico in titanio

La Desmo450 MX Factory 2027 rappresenta il vertice della gamma e incorpora tutte le evoluzioni introdotte sulla versione standard, aggiungendo una serie di componenti specifici.

Il principale intervento riguarda lo scarico completo Akrapovič in titanio, abbinato a una mappatura dedicata. Secondo Ducati, questa soluzione permette di ridurre il peso di 1,7 kg e di migliorare erogazione e allungo. La Factory utilizza inoltre sospensioni Showa con trattamento Dark Kashima e TiO con superfinitura, pensate per migliorare scorrevolezza e resistenza all'usura. La dotazione comprende anche piastre di sterzo Factory ricavate dal pieno, dispositivo Holeshot, protezione del disco anteriore, paracoppa e catena RK MXU Gold con O-ring.

Il modulo Wi-Fi è invece incluso di serie e permette di intervenire sui parametri dei Riding Mode attraverso l'app X-Link, modificando risposta del motore, Launch Control, freno motore e Ducati Traction Control.

Nuove livree Ducati Corse

Ducati Desmo450 MX 2027 e Ducati Desmo450 MX Factory 2027

A distinguere visivamente le due versioni ci sono infine le nuove grafiche. La Desmo450 MX 2027 adotta una livrea Ducati Red con loghi neri, mentre la Factory sfoggia la nuova livrea Ducati Corse 2027, caratterizzata dal logo Ducati in rosso e nero e da un'impostazione ancora più racing.

Le Desmo450 MX e Desmo450 MX Factory MY27 sono in arrivo nelle concessionarie europee selezionate, con la distribuzione che verrà successivamente estesa agli altri mercati.

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