Novità moto

Ducati Multistrada V4 2027: i prezzi di Pikes Peak e Grand Tour

Avatar di Danilo Chissalé,

2 ore fa - Le due novità della gamma Multistrada V4 sono separate da 4.600 euro

La Pikes Peak costa 33.590 euro, la Grand Tour 28.990: ecco cosa offrono le due Multistrada V4 2027
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La gamma Ducati Multistrada V4 si aggiorna per il 2027 con la l'arrivo della Pikes Peak e della V4 S Grand Tour, due versioni che interpretano in modo diverso il concetto di maxi crossover.

La novità più interessante per chi sta pensando all'acquisto è però il listino: la Multistrada V4 Pikes Peak 2027 costa 33.590 euro, mentre per la Multistrada V4 S Grand Tour 2027 servono 28.990 euro.

4.600 euro di differenza

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027, vista laterale

Tra le due versioni ci sono quindi 4.600 euro di differenza.

Modello Prezzo
Ducati Multistrada V4 S Grand Tour 2027 28.990 euro
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027 33.590 euro

La Pikes Peak rimane la versione più sportiva della famiglia Multistrada V4 e per il 2027 si presenta con una nuova livrea ispirata alle Ducati da competizione. La Grand Tour, invece, punta sul viaggio e arriva con una dotazione particolarmente completa, comprendendo già diversi accessori dedicati al turismo.

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, la dotazione da viaggio è completa

La differenza di prezzo è quindi legata anche alla diversa filosofia delle due versioni: 4.600 euro separano la Multistrada più sportiva da quella pensata per macinare chilometri. La Multistrada V4 Pikes Peak 2027 è già disponibile, mentre la V4 S Grand Tour 2027 arriverà nelle concessionarie a partire da novembre 2026

VEDI ANCHE
Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: come cambia il nuovo modello
Nuova Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: viaggiare in prima classe
SBK, le moto che hanno vinto il Mondiale al debutto come la Panigale V4R 2026
La Ducati Panigale V4R vince all'esordio, sai quali sono state le altre a riuscirci?
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027: novità, foto, caratteristiche
Ducati presenta la nuova Multistrada Pikes Peak: ecco cosa cambia

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

Gli articoli di Danilo

Vedi anche