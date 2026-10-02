Ducati Multistrada V4 2027: i prezzi di Pikes Peak e Grand Tour

La gamma Ducati Multistrada V4 si aggiorna per il 2027 con la l'arrivo della Pikes Peak e della V4 S Grand Tour, due versioni che interpretano in modo diverso il concetto di maxi crossover.
La novità più interessante per chi sta pensando all'acquisto è però il listino: la Multistrada V4 Pikes Peak 2027 costa 33.590 euro, mentre per la Multistrada V4 S Grand Tour 2027 servono 28.990 euro.
4.600 euro di differenza
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027, vista laterale
Tra le due versioni ci sono quindi 4.600 euro di differenza.
|Modello
|Prezzo
|Ducati Multistrada V4 S Grand Tour 2027
|28.990 euro
|Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2027
|33.590 euro
La Pikes Peak rimane la versione più sportiva della famiglia Multistrada V4 e per il 2027 si presenta con una nuova livrea ispirata alle Ducati da competizione. La Grand Tour, invece, punta sul viaggio e arriva con una dotazione particolarmente completa, comprendendo già diversi accessori dedicati al turismo.
Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, la dotazione da viaggio è completa
La differenza di prezzo è quindi legata anche alla diversa filosofia delle due versioni: 4.600 euro separano la Multistrada più sportiva da quella pensata per macinare chilometri. La Multistrada V4 Pikes Peak 2027 è già disponibile, mentre la V4 S Grand Tour 2027 arriverà nelle concessionarie a partire da novembre 2026.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.