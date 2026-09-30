Nuova Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: viaggiare in prima classe

Ducati, con le sue Ducati World Prèmiere, continua a svelare le novità 2027. Dopo la Pikes Peak, è ancora una volta la famiglia Multistrada V4 ad accogliere un nuovo membro, con la nuova Multistrada V4 S Grand Tour, una versione pensata - proprio come la precedente generazione - per chi considera la moto soprattutto uno strumento per macinare chilometri, senza però voler rinunciare a prestazioni, tecnologia e piacere di guida.

Multistrada V4 S Grand Tour: cosa cambia rispetto alla S

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour 2027

La Grand Tour nasce quindi con un'impostazione precisa: essere pronta a partire per un viaggio lungo senza dover aggiungere una lunga lista di accessori dal configuratore ufficiale, soluzione che spesso rappresenta un sostanziale vantaggio rispetto all'acquisto dei singoli optional.

Tra gli equipaggiamenti di serie della Multistrada V4 Grand Tour troviamo il sistema radar, con Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Detection (BSD) e Forward Collision Warning (FCW), ai quali si aggiungono il TPMS, i faretti supplementari a LED, gli indicatori di direzione dinamici e il faro retronebbia, utile per aumentare la visibilità in caso di nebbia o forti piogge, soluzione per nulla comune sulle moto.

In una moto da viaggio la capacità di carico è fondamentale. Proprio come in passato, sulla versione Grand Tour sono presenti di serie le valigie laterali in tecnopolimero, in abbinamento alla livrea dedicata per questo allestimento, per un volume complessivo di 60 litri. Completano la dotazione il cavalletto centrale, manopole riscaldabili e le selle riscaldabili sia per il pilota sia per il passeggero e il tappo del serbatoio hands free, che permette di effettuare il rifornimento senza dover estrarre la chiave dalla tasca.

Design: la Grand Tour si riconosce dai dettagli

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, le borse sono in tinta con la moto

La Multistrada V4 S Grand Tour mantiene le forme della Multistrada V4, ma introduce una livrea specifica che la rende immediatamente riconoscibile. La colorazione delle sovrastrutture è accompagnata da diversi elementi neri: telaio, forcellone, piastre di sterzo, manubrio e valigie laterali. Anche le selle di pilota e passeggero ricevono una grafica dedicata, mentre sui cerchi compare il tag Grand Tour.

Il V4 Granturismo da 1.158 cc

Al centro della Multistrada V4 S Grand Tour troviamo il V4 Granturismo da 1.158 cc, omologato Euro 5+. I numeri restano quelli di una maxi enduro stradale dalle prestazioni importanti, con 170 CV (125 kW) a 10.750 giri/min di potenza massima e 123,8 Nm a 9.000 giri/min di coppia. In ottica contenimento dei consumi - ma anche del calore - è presente la strategia Extended Cylinder Deactivation. La bancata posteriore non viene disattivata soltanto al minimo con la moto ferma, ma anche in determinate condizioni di guida. Questo, secondo Ducati, di ridurre consumi ed emissioni fino al 6% rispetto alla generazione precedente, senza modificare il carattere e le prestazioni del V4.

Sospensioni Skyhook e Automatic Lowering Device

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, il DSS lavora in maniera ancora più precisa

Uno dei nuovi aspetti più interessanti introdotti sulla V4 S Grand Tour è la gestione elettronica della ciclistica, ereditata dall'ultima Multistrada V4. Attraverso il Ducati Vehicle Observer (DVO) la centralina stima le forze che agiscono sul veicolo simulando l'input di numerosi sensori virtuali. L'obiettivo è migliorare il funzionamento dei controlli elettronici e affinare le strategie di ABS Cornering e Ducati Wheelie Control. A proposito di frenata, anche sulla GT questa è gestita dall'Electronic Combined Braking System, che distribuisce la forza frenante tra ruota anteriore e posteriore in funzione delle condizioni di marcia e del carico.

A proposito di carico, la moto utilizza ancora il sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS) EVO, che dialoga continuamente con la piattaforma inerziale, ma rispetto alle precedenti evoluzioni, il sistema dispone di un nuovo sensore di posizione sulla forcella e di logiche predittive come il bump detection, grazie alle quali le sospensioni possono adeguare in tempo reale la propria risposta alle condizioni dell'asfalto.

Il sistema Autoleveling riconosce invece automaticamente il carico della moto e mantiene invariato l'assetto nelle diverse configurazioni di utilizzo. Confermato il sistema di abbassamento automatico, senz'altro apprezzato su una moto che, tra dimensioni, motore e dotazione, non è certo una piuma. Il sistema abbassa automaticamente la moto di 30 mm quando la velocità scende sotto i 10 km/h, rendendo più semplici le manovre a bassa velocità e le soste. Quando la velocità supera i 50 km/h, la moto torna invece alla normale altezza di marcia.A questo si aggiunge la funzione Easy Lift, che riduce lo sforzo necessario per sollevare la moto dal cavalletto laterale attraverso l'apertura dell'idraulica delle sospensioni al momento del key ON.

Pensata per viaggiare a lungo

Il concetto di Grand Tour non si limita quindi all'equipaggiamento. Ducati punta anche sulla tranquillità durante i viaggi più lunghi attraverso intervalli di manutenzione particolarmente estesi. Il controllo del gioco valvole è previsto ogni 60.000 km, mentre la Multistrada V4 S Grand Tour beneficia dei programmi 4EVER Ducati e Roadside Assistance. Il primo è una garanzia di quattro anni a chilometraggio illimitato, mentre il servizio Roadside Assistance aggiunge all'assistenza prevista dalla garanzia standard una serie di servizi dedicati alla mobilità, come assistenza stradale, trasporto per pilota e passeggero, veicolo sostitutivo e pernottamento in hotel a quattro stelle.

Prezzo e disponibilità

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, il pacchetto radar è compreso di serie

La nuova Ducati Multistrada V4 S Grand Tour è in arrivo nelle concessionarie della rete Ducati. Per il momento la Casa di Borgo Panigale prevede un'unica livrea Grand Tour, caratterizzata dalle finiture dedicate e dagli elementi neri che distinguono questa versione dalle altre Multistrada V4, ma si potrà personalizzare altri componenti attraverso il programma Factory Made.

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