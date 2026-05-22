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Nuova GIVI XSpace: la valigia Monokey espandibile per ogni viaggio

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26 fa - GIVI presenta XSpace, la Monokey telescopica da 27 a 36 litri

Debutta in anteprima mondiale la nuova valigia espandibile GIVI XSpace: compatta in città e capiente per i lunghi viaggi

GIVI ha svelato in anteprima mondiale XSpace, una nuova valigia Monokey espandibile concepita per chi vuole il massimo della versatilità quando si tratta di capacità di carico. Come sottolineato dall'Amministratore di GIVI, Umberto Visenzi, questo progetto unisce l'eccellenza tecnologica globale con la cura meticolosa per i particolari e l'affidabilità artigianale del Made in Italy, pilastri che guidano il marchio fin dal 1978.

Il meccanismo telescopico brevettato

La caratteristica tecnica principale della XSpace risiede nel suo sistema meccanico telescopico brevettato. Questo meccanismo permette l'espansione della valigia a coperchio aperto con un'unica e immediata operazione, eliminando del tutto la necessità di rimuovere o svuotare il contenuto.

Nuova GIVI XSpace, si varia la capacità senza aprirla

La struttura si affida a un meccanismo interno a cremagliera egrande attenzione è stata riposta anche sul fronte della sicurezza: il sistema è infatti progettato per impedire qualsiasi attivazione accidentale o non autorizzata quando la moto è parcheggiata.

Doppia configurazione: da 27 a 36 litri

Grazie al design di XSpace, il passaggio tra le due volumetrie della valigia avviene in pochissimi secondi:

  • Modalità compatta (27 litri): Ottimizzata per il commuting urbano. Mantiene dimensioni contenute che garantiscono aerodinamicità, stabilità e comfort di guida anche nel traffico cittadino.

  • Modalità espansa (36 litri): Ideale per i viaggi e i weekend fuori porta. In questa configurazione la capacità aumenta per ospitare comodamente un casco modulare XXL GIVI (modello ECE 22.06 dotato di becca).

I materiali utilizzati offrono un'elevata resistenza a urti, raggi UV e agenti atmosferici, garantendo una totale impermeabilità (dichiara il costruttore) anche quando la valigia si trova nella modalità espansa.

Specifiche tecniche e versioni disponibili

Nuova GIVI XSpace interno

La GIVI XSpace viene proposta sul mercato in due differenti varianti estetiche : una raffinata versione con cover in alluminio anodizzato e una grintosa opzione total black (non in alluminio).

Di seguito la scheda tecnica dettagliata:

CaratteristicaSpecifica
Capacità Da 27 a 36 litri
Espansione Fino a +60 mm (+33% di volume)
Dimensioni (compatta) 408 x 498 x 260 mm
Dimensioni (espansa) 408 x 498 x 320 mm
Peso della valigia 6 kg
Carico massimo consentito 10 kg
Allestimento di serie Rete elastica interna e rivestimento protettivo interno

La praticità di utilizzo è supportata dalle maniglie integrate per il trasporto a mano. Per chi cerca il massimo della personalizzazione, la lista degli optional dedicati include il portapacchi superiore (E262), lo schienalino per il passeggero (E266) e la borsa interna (T527).

Inoltre, è disponibile il sistema Smart Security Lock (acquistabile separatamente) ed è prevista la compatibilità con la chiave originale BMW tramite il cilindro serratura opzionale SLB101. Chiude il cerchio una promozione legata alla flotta: registrando il prodotto, GIVI offre +24 mesi di garanzia aggiuntiva gratuita attraverso il servizio GIVI MY GARAGE

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Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/05/2026
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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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