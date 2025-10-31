Givi: l'innovativo attacco a scomparsa Stealth e altre novità in video a EICMA 2025

EICMA 2025, stand Givi. In mezzo a borse, zaini e valigie che farebbero invidia a un esploratore del Sahara, Simone Casari dell’ufficio tecnico ci accompagna tra le novità della casa di Flero, Brescia. E sì, ce n’è per tutti i gusti: dalla nuova valigia morbida GRT727 alla mini GRT732, passando per lo zaino Canyon GRT731 e un inedito sistema d’attacco che farà la gioia dei puristi del design.
GIVI Stealth Mount, la staffa a scomparsa per le nuove valigie dedicate
Attacco Stealth: addio staffe a vista
La novità principale Givi di EICMA 2025 (che nel video più in basso viene mostrata alla fine) è il nuovo attacco Stealth. Pensato per le moto naked, permette di montare una borsa dedicata – come la Easy 12 – e di richiuderlo quando non serve, lasciando la linea della moto pulita quasi come se non ci fosse.
GIVI Easy 12, borsa morbida per GIVI Stealth Mount
Easy 12: minimalista, ma con stile
A proposito di lei: la Easy 12 è una borsa da 18 litri, progettata proprio per lo Stealth Mount. Compatta, elegante e pratica, completa la nuova gamma Easy, pensata per chi vuole viaggiare leggero senza rinunciare a nulla.
GIVI Canyon GRT727, la chiusura senza nottolino
GRT727: più pratica, più furba, sempre Canyon
La valigia Canyon GRT727 raccoglie l’eredità della sorella minore GRT725. È una borsa laterale morbida da 25 litri, con tasca interna impermeabile, patella doppia e – novità interessante – la serratura a 60°: di che si tratta?
Introdotta già sul bauletto Givi V49 Air, è una serratura con due posizioni: ruoti la chiave di 60° e la valigia si apre; ruotala del tutto e la valigia viene via con te.
Compatibile con il telaio Cam Side, la Canyon GRT727 può sostituire le valigie Outback EVO, rendendo il passaggio tra morbido e rigido un gioco da ragazzi.
GIVI Canyuon GRT732, la borsa-marsupio compatta con sacca idrica
GRT732: compatta e organizzata
Per chi viaggia leggero, arriva la Canyon GRT732, una borsa compatta da 8 litri pensata per l’avventura quotidiana. Tre scomparti principali: uno impermeabile per gli oggetti più preziosi, uno dedicato alla sacca idrica e un terzo per accessori leggeri. A completare il tutto, due tasche laterali che ne aumentano la versatilità.
Zaino GIVI Canyon GRT731 con sacca idrica
Zaino GRT731: lo “zaino tecnico” secondo Givi
La filosofia Canyon si estende anche allo zaino GRT731: 12 litri di capacità, tre tasche ben distinte e un attacco a quattro punti per mantenerlo stabile anche in sella.
Dentro, spazio per attrezzi, sacca idrica e accessori piccoli, tutti al loro posto. Fuori, un look robusto e pulito, perfettamente in linea con lo spirito adventure del marchio.