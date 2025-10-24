Le moto di Padana Sviluppo saranno accessoriate da Givi

A partire dal 2025, Givi è l’unico fornitore per l’Italia di accessori originali per i veicoli importati da Padana Sviluppo S.p.a
Una partnership tra due realtà bresciane, leader nei rispettivi settori: Padana Sviluppo S.p.a e GiVi S.p.a hanno trovato l'accordo per la fornitura in esclusiva di accessori per i veicoli importati sul mercato italiano.
Noi l'avevamo predetta, la prova della gamma Monokey sulla Voge Valico
Noi di Motorbox, neanche a farlo apposta, avevamo predetto la collaborazione tra i due marchi con il servizio dedicato alsistema Monokeye alle sue molteplici configurazioni di valige, da quelle rigide a quelle morbide. Vi lascio qua sotto il video.
Quasi tutti i veicoli
Padana Sviluppo è importatore per l'Italia di Kymco - collaborazione storica - ma anche di due brand cinesi emergenti come Voge e CFMoto, quest'ultimo però non rientra nell'accordo.
VEDI ANCHE
Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/10/2025
Tags
Gallery