Novità moto

Le moto di Padana Sviluppo saranno accessoriate da Givi

Avatar di Danilo Chissalé, il 24/10/25

3 ore fa - Le due realtà bresciane si accordano in esclusiva. Ecco cosa succederà

A partire dal 2025, Givi è l’unico fornitore per l’Italia di accessori originali per i veicoli importati da Padana Sviluppo S.p.a

Una partnership tra due realtà bresciane, leader nei rispettivi settori: Padana Sviluppo S.p.a e GiVi S.p.a hanno trovato l'accordo per la fornitura in esclusiva di accessori per i veicoli importati sul mercato italiano.

Noi l'avevamo predetta, la prova della gamma Monokey sulla Voge Valico

Noi di Motorbox, neanche a farlo apposta, avevamo predetto la collaborazione tra i due marchi con il servizio dedicato alsistema Monokeye alle sue molteplici configurazioni di valige, da quelle rigide a quelle morbide. Vi lascio qua sotto il video.

Quasi tutti i veicoli

Padana Sviluppo è importatore per l'Italia di Kymco - collaborazione storica - ma anche di due brand cinesi emergenti come Voge e CFMoto, quest'ultimo però non rientra nell'accordo.

VEDI ANCHE
Nuova sede Padana sviluppo, importatore di Kymco, Voge e CFMoto
Nuovo polo tecnico per Padana Sviluppo. Ecco come diventare leader
Givi: tutte le soluzioni Monokey per la Voge Valico 900
Givi e Voge Valico 900: con il Monokey c'è una configurazione per tutto. La prova
Le novità GIVI A EICMA 2024: video unboxing
GIVI Alpina, Canyon e V49 Air: l'unboxing video delle novità 2025
Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/10/2025
Tags
givi
Gallery
Vedi anche