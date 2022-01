Kymco Like EV: autonomia e prezzo da record per l'elettrico

Kymco Like EV è il nuovo scooter elettrico di Taiwan che promette autonomia e prezzo da record. Scopriamo come è fatto

Kymco presenta Like EV, la versione con motore elettrico del celebre scooter di Taiwan. A contraddistinguerlo ci pensano le dimensioni ridotte, un'autonomia da record e un prezzo davvero concorrenziale. Scopriamo tutte le caratteristiche del Like EV.

MOTORE Il motore Brushless DC ha una potenza di 3200 W – 3,2 kW, ossia 4,3 CV – ed eroga la bellezza di 124 Nm di coppia. Le batterie al litio removibili – 5, del peso di 5 kg l'una – hanno una capacità di 50V e permettono allo scooter di Taiwan di arrivare fino a 199 km di autonomia. Per far questo, però, è necessario sacrificare il vano sottosella, altrimenti capace, grazie ai suoi 27L, di ospitare un casco integrale.

VEDI ANCHE

Kymco Like EV: il vano sottosella può ospitare batterie aggiuntive o il casco integrale

PICCOLO E SEMPLICE Le dimensioni sono davvero contenute – 1935 x 690 x 1145 mm, con la sella a 805 mm da terra – e il peso è di 110 kg. Al telaio sono abbinati una forcella telescopica e un monoammortizzatore posteriore, mentre i cerchi da 12'' in alluminio calzano pneumatici 110/70 e 120/70, con i freni che sono rispettivamente a disco davanti e a tamburo dietro.

Kymco Like EV

IN ITALIA? Il pezzo forte – insieme all'autonomia – è però il prezzo, che si attesterebbe a quota 1.200 Euro. Certo, non è ancora stato ufficializzato, ma certamente farà parlare del Like EV. Di lui speriamo di potervi dire qualcosa di più prossimamente.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/01/2022