CFMOTO 550MT in arrivo? Il nuovo modello pizzicato

La CFMOTO 450MT è una vera e propria best seller, e non solo tra le moto adventure per patente A2, come dimostrano i dati di immatricolazione in Italia. Tra i segreti del suo successo l'aver reso l'avventura in fuoristrada accessibile, con dotazione ricca e un look quasi dakariano. Ecco, a proposito di look, sui social stanno circolando delle immagini (foto e video) di alcuni muletti camuffati di quella che - con quasi certezza assoluta - sarà la sua erede: la 550MT. L'aspetto sembra cambiare, ma non sarà il solo. Ecco cosa sappiamo e le prime immagini.

Motore bicilindrico da circa 550 cc

Il cuore della nuova 550MT dovrebbe essere un bicilindrico parallelo con albero motore a 270 gradi. La cilindrata passerebbe dagli attuali 449 cc della 450MT a circa 549 cc, con una potenza massima che dovrebbe superare la soglia dei 50 CV, con il modello destinato al mercato europeo verosimilmente depotenziato a 48 CV per poter rientrare ancora nella categoria A2.

L'incremento di cubatura non sarebbe finalizzato soltanto alla ricerca di una velocità massima superiore. Il principale vantaggio dovrebbe arrivare dalla maggiore coppia disponibile ai bassi e medi regimi, un aspetto particolarmente importante su una moto destinata anche al turismo. L'obiettivo è infatti offrire una risposta più consistente quando si viaggia con passeggero e bagagli, condizioni nelle quali una maggiore disponibilità di coppia può fare la differenza.

Ciclistica: confermate le ruote da 21 e 18 pollici

Sul fronte della ciclistica, la 550MT dovrebbe mantenere l'impostazione già vista sulla 450MT, con un telaio tubolare in acciaio e sospensioni KYB a lunga escursione. L'escursione dovrebbe raggiungere i 200 mm, con possibilità di regolazione di compressione ed estensione. La configurazione rimane quella tipica delle adventure più orientate alla guida su sterrato, con cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18 pollici, entrambi a raggi incrociati. Per l'impianto frenante sono previste pinze ad attacco radiale abbinate all'ABS Bosch, con la possibilità di disattivare l'intervento dell'ABS sulla ruota posteriore.

Più attenzione al turismo

L'aumento di cilindrata si accompagna a una serie di interventi dedicati all'utilizzo turistico. La CFMoto 550MT dovrebbe infatti adottare un telaietto posteriore rinforzato, pensato per gestire meglio il peso di valigie e bagagli. Anche il comfort dovrebbe beneficiare di alcuni aggiornamenti: il parabrezza sarà progettato per migliorare la gestione dei flussi d'aria, mentre la sella dovrebbe utilizzare una schiuma a maggiore densità, con l'obiettivo di aumentare il comfort sulle percorrenze più lunghe. Non è certo, ma potrebbe debuttare anche il ride by wire, con conseguente possibile introduzione anche del cruise control

TFT da 5 pollici e connettività

Non mancheranno gli aggiornamenti sul fronte tecnologico. La nuova 550MT dovrebbe essere equipaggiata con un display TFT curvo da 5 pollici, dotato di navigazione integrata. La dotazione elettronica comprenderà inoltre il controllo di trazione, con possibilità di disattivazione rapida, e il sistema di connettività T-Box, che permetterà anche di gestire gli aggiornamenti software OTA. Sarà una delle protagoniste di EICMA? Probabile, dato lo stato avanzato dello sviluppo, ma per averne la certezza bisognerà attendere l'apertura del salone.

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