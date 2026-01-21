Fantic Motor: a MBE 2026 debutta una novità 2026 in versione definitiva

Fantic Motor non ha partecipato all'edizione 2025 di EICMA, ma punta tutto su MBE 2026 (qui info e orari). Alla Fiera veronese, infatti, debutto assoluto di un nuovo modello e anteprima della nuova gamma enduro, oltre a Caballero che si rinnova.

Fantic Motor: le novità a MBE 2026

Caballero 500 Rally

Fantic porterà a MBE la nuova Stealth 500 in versione definitiva – qui il nostro confronto tra Stealth 125 e 500 insieme ad Aron Canet – pronta per raggiungere al più presto la rete dei concessionari. Insieme a lei ci sarà anche la gamma Offroad 2026, con le Enduro 2026, e la XE 300 col nuovo motore Minarelli 300 cc 2T, ma anche la gamma MX con i modelli 4T, ora dotati di scarichi Akrapovič di serie. A completare la gamma ci pensano i modelli 50 e 125 cc, disponibili anche nelle versioni motard. Ultima, ma non per importanza, Caballero 500: l'icona Fantic adotta il nuovo propulsore Minarelli da 460 cc e si arricchisce di inedite colorazioni Sunset White per la versione Scrambler e Legend Red per la versione Rally.

Fantic Motor: la nuova Stealth 500 2026

Fantic Stealth 500 2026 in Acid Green

La nuova Stealth 500 2026 monta il monocilindrico DOHC 4 tempi, raffreddato a liquido, Euro 5+: 463 cc per circa 45 CV, Ride-by-Wire e 4 Riding Mode – Street, Rain, Track e Custom – con tanto di Traction Control e ABS Cornering, il tutto abbinato a un cambio a 6 rapporti dotato di frizione con antisaltellamento. Ma se propulsore ed elettronica fanno venire l'acquolina in bocca, sfregatevi le mani: la ciclistica di Stealth 500 è qualcosa di speciale tra telaio misto in acciaio a traliccio con piastra in alluminio forgiato e forcellone in alluminio con capriata di rinforzo (147 kg a secco, la più leggera della categoria, il serbatoio è da 12 litri). Con loro lavorano una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un mono regolabile in precarico, mentre impianto frenante e pneumatici chiudono in bellezza: disco maggiorato da 320 mm morso da pinza ad attacco radiale – dietro disco da 230 mm – e Pirelli Diablo Rosso IV in misura 110/70 e 150/60. Fantic Stealth 500 2026 sarà disponibile in 3 colorazioni, Racing White, Acid Green e Red e Yellow. Prezzo ancora top secret.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/01/2026