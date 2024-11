Fantic Motor: a EICMA 2024 si rinnovano Enduro e Motard 125

I modelli Enduro e Motard di piccola cilindrata Fantic saranno senz'altro un target per tutti i giovani motociclisti che si recheranno a EICMA 2024. Per la stagione 2025 sia la stradale, sia la enduro si aggiornano e migliorano la dotazione, tecnologica e non solo. Ecco come cambiano in dettaglio.

SICURE IN PRIMIS La sicurezza va trasmessa anche ai giovani, è cultura. Fantic sui nuovi modelli Enduro e Motard introduce l'ABS a doppio canale, attivo sia sull’anteriore che sul posteriore, rendendo Fantic l’unica in ciò nel segmento Enduro/Motard. Poiché è una gamma pensata anche per il divertimento offroad, il sistema ABS è completamente disattivabile per un controllo totale su ogni terreno.

DERIVATE DALLE CORSE Tra i segreti del successo tra i giovani c'è senz'altro il design, con le moto di serie che ricordano da vicino nell'aspetto quelle che corrono nei campionati. Le nuove Motard ed Enduro 125 2025 adotteranno un nuovo design, più moderno e aggressivo, ispirato ai modelli Racing: la mascherina e il parafango, infatti, sono stati completamente ridisegnati seguendo le linee dei modelli da competizione, così come le grafiche. Il faro full-LED, fa sapere Fantic, ha migliorato la sua efficacia ed è anche più leggero del 50% e con un angolo di visione raddoppiato.

IL MOTORE EU5+ Nonostante il passaggio all'omologazione Euro 5+, Fantic dichiara di aver incrementato le prestazioni su tutta la curva di coppia del motore. Obiettivo raggiunto andando a riprogettare la cassa filtro e il sistema di scarico “in stile MXGP”, che aiutano a fare rendere al meglio il motore 125 4t con fasatura variabile di Minarelli, raggiungendo gli 11 kW (15 CV) legali e migliorando l’erogazione della potenza.

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA Anche la ciclistica è stata oggetto di modifiche. La nuova taratura della forcella e il forcellone in alluminio (solo per le versioni Competition), ispirato ai modelli Racing, contribuiscono a una maggiore rigidità e leggerezza. È stato completamente riprogettato anche il leveraggio progressivo garantendo una risposta delle sospensioni più lineare e progressiva e ottimizzando l’escursione della ruota per una guida più fluida e stabile. Infine, la versione Motard Performance è equipaggiata con cerchi in lega di alluminio ultraleggeri.

I PREZZI In Italia l’allestimento Performance sia sulla versione Enduro che Motard è disponibile a € 5.090 franco concessionario, mentre l’allestimento Competition costa 800€ in più.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2024