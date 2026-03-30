Stealth Fast & Fun Trophy, un monomarca per i giovani piloti. Gara omaggio comprando una Fantic Stealth 125

Stealth Fast & Fun Trophy è il nuovo trofeo monomarca con protagonista la Fantic Stealth 125 che abbiamo avuto modo di provare (qui il nostro test drive). L'obiettivo è quello di portare in pista nuovi piloti e appassionati, offrendo una formula accessibile ma che allo stesso tempo sia formativa e divertente. Il tutto in 5 appuntamenti che si correranno sul circuito di Ottobiano, all’interno di weekend di gare supermoto FMI di rilievo Nazionale e Regionale. Partner tecnico è Fantic che metterà a disposizione la Stealth 125 come base unica del campionato. Da questo punto di vista c'è un aspetto interessante, anzi una speciale promo che permette di rendere questo campionato ancora più interessante.

Formula dedicata per i nuovi clienti Fantic Stealth 125

Già perché chi comprerà una Fantic Stealth 125 nel 2026, potrà approfittare di una formula dedicata che rende l’accesso al Campionato monomarca ancora più vantaggioso. Infatti, è prevista una quota agevolata di 1.500 euro per l’intero campionato oppure una gara singola completamente gratuita.

Stealth Fast & Fun Trophy

Porta d'accesso per i giovani piloti

Promozione a parte, Stealth Fast & Fun Trophy deve essere visto come uno modo per facilitare l’accesso alle competizioni anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle gare. Tutte le moto sono uguali per garantire il massimo equilibrio tra i piloti. Rispetto al modello di serie, le modifiche previste sono davvero poche e tutte pensate per l'utilizzo in pista della Fantic Stealth 125: scarico privo di catalizzatore, protezioni anticaduta e slider, sellino monoposto, tabella porta numero e grafica dedicata al Trofeo. Un modo per confrontarsi ad armi pari, per dare spazio all'abilità di guida dei piloti. Il focus è su apprendimento, divertimento e crescita sportiva.

Calendario e costi

Come accennato all'inizio, saranno 5 gli appuntamenti del monomarca. Questo è il calendario.

Round 1 - 19 aprile

Round 2 - 2 maggio

Round 3 - 19 luglio

Round 4 e Round 5- 6 settembre (gara doppia)

E i costi? L'iscrizione all'intero campionato costa 2.000 euro e comprende licenza Federazione Motociclistica Italiana, equipaggiamento completo da gara in uso (tuta, casco, guanti, stivali e protezioni) e welcome kit con merchandising ufficiale Fantic Racing. Si può partecipare alla singola gara alla cifra di 500 euro. Per chi parteciperà al Campionato Stealth Fast & Fun Trophy sono state organizzate due giornate di test gratuite, in programma il 4 e 11 aprile.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026