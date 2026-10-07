Suzuki Italia 50 anni: la storia del marchio giapponese che gli italiani hanno imparato a conoscere

Suzuki Italia nasce ufficialmente il 23 giugno 1976 e nel 2026 festeggia 50 anni di attività nel nostro Paese. In mezzo secolo il marchio di Hamamatsu ha portato in Italia moto, automobili e motori fuoribordo, costruendo un'identità precisa: veicoli compatti, concreti, accessibili e spesso più furbi di quanto sembrino.

Suzuki in Italia in breve

1970: SAIAD inizia a importare le moto Suzuki in Italia

23 giugno 1976: nasce Suzuki Italia

1981 e 1982: Lucchinelli e Uncini campioni del mondo 500 con Suzuki

1982: arrivano le auto Suzuki, con il Samurai ''Suzukino''

2009: apre in Italia l'unico Centro Stile Europeo Suzuki

2025: debutta e VITARA, la prima Suzuki 100% elettrica

Andiamo quindi a raccontare i 50 anni di Suzuki in Italia.

Una vocazione pratica che viene da lontano. Tutto comincia nel 1909, quando Michio Suzuki costruisce a Hamamatsu un telaio tessile innovativo per migliorare la vita della madre, tessitrice. Le competenze meccaniche maturate con i telai serviranno poi, nel 1952, a progettare il motore della bicicletta motorizzata ''Power Free''. Da lì a moto, auto e motori marini il passo è stato lungo, ma la filosofia è rimasta la stessa.

Nel 1970 la SAIAD (Suzuki Articles Import And Distribution) avvia l'importazione delle moto Suzuki in Italia, in un mercato dove il motociclismo parlava ancora soprattutto italiano e dove i marchi giapponesi erano accolti con curiosità e un po' di diffidenza. Lo stesso anno, in Giappone, debutta la LJ10, prima 4x4 Suzuki e capostipite della dinastia Jimny.

A conquistare i motociclisti italiani sono le granturismo della famiglia GT, con motore a tre cilindri e due tempi. Dopo Titan 500 e GT500 arrivano la GT380 e la GT750.

Suzuki GT380: il Ram Air System e il legame con la Fronte

La GT380 nasce con un legame curioso con il mondo auto: il suo motore fu progettato prendendo a riferimento il tre cilindri 360 cc raffreddato ad aria della Fronte, la utilitaria Suzuki del 1969. Il suo segno distintivo era il Ram Air System, una carenatura tra le alette della testata che convogliava aria fresca sui cilindri, soluzione già collaudata sulle TR500 da corsa. Il tutto con quattro silenziatori per tre cilindri, per un colpo d'occhio inconfondibile.

Suzuki GT750: la ''Kettle'' raffreddata a liquido

La GT750 era invece l'ammiraglia, con un tre cilindri raffreddato a liquido da 67 CV. Il radiatore, raro sulle moto dell'epoca, le valse soprannomi rimasti celebri: ''Kettle'', il bollitore, nel Regno Unito e ''Water Buffalo'' negli Stati Uniti. A renderla indimenticabile erano anche i colori Candy tipicamente anni Settanta, come il malva e l'azzurro.

Nel 1976 nasce Suzuki Italia, che prende in mano la distribuzione nazionale. Contemporaneamente arrivano i fuoribordo a due tempi della serie DT: il marchio comincia a farsi conoscere anche nei porti e sui laghi.

Se c'è un decennio in cui l'Italia si accorge davvero di Suzuki, sono gli anni Ottanta.

I titoli mondiali 500 con il Team Gallina

Nel 1981 Marco Lucchinelli vince il Mondiale 500 con la RG500 del Team Gallina; nel 1982 il titolo va a Franco Uncini. Due campioni italiani su moto giapponesi, preparate da una squadra italiana: Suzuki smette di essere un marchio straniero e diventa un nome di casa.

Suzuki Katana, GSX-R750 e le moto che hanno fatto epoca

Nello stesso 1981 arriva la GSX1100 Katana, nata quasi per caso. Nel 1979 la rivista tedesca Motorrad aveva sfidato Porsche Design, Ital Design e Target Design a immaginare la moto degli anni Ottanta, e aveva vinto Target; Suzuki chiese allo studio qualcosa di simile. Il team era guidato da Hans Muth, già responsabile dello stile BMW, che la volle argento come la lama della spada e aggiunse sul fianchetto l'ideogramma giapponese della katana. Suzuki la presentò come la moto di serie più veloce del mondo.

Suzuki Katana

Nel 1985 la GSX-R750 riscrive le regole della supersportiva stradale, mentre la DR 600 Big cavalca il mito della Parigi-Dakar e la RGV250 diventa il sogno di una generazione cresciuta a pane e race replica.

Le auto Suzuki in Italia: il Samurai ''Suzukino'', Swift e Vitara

Nel 1982 Suzuki entra nel mercato auto italiano attraverso l'importatore Autexpò, che ne gestirà la distribuzione fino al 1995. Dopo LJ80, SJ410 e SJ413 arriva il Samurai, che gli italiani ribattezzano ''Suzukino'': fuoristrada vero, minuscolo e simpatico, capace di passare dalla mulattiera al lungomare ma, soprattutto, al centro delle città nel ruolo di utilitaria fighetta. Molti esemplari europei parlavano spagnolo: Suzuki entrò nel capitale della spagnola Santana, che costruiva Land Rover su licenza, ottenendo oltre il 60% di contenuto europeo e aggirando così le quote d'importazione. Dallo stabilimento di Linares uscirono Samurai, Vitara e Jimny.

Suzuki Samurai

Accanto a lui la prima Swift, l'Alto, la Maruti 800 e la Wagon R, che anticipava di anni la moda delle city car alte. Nel 1988 debutta la Vitara, che porta il fuoristrada compatto in città quando la parola SUV non era ancora di uso comune.

Nel 1993 Kevin Schwantz vince il Mondiale 500 con la RGV500 e diventa un idolo anche da noi. Nel 1998 il Burgman 400 arriva in un mercato, quello italiano, che dei maxi scooter avrebbe fatto quasi una religione urbana.

Suzuki Hayabusa: 312 km/h e il gentlemen's agreement

Il 1999 è l'anno della GSX-1300R Hayabusa, che prende il nome dal falco pellegrino, l'animale più veloce del pianeta. I suoi 312 km/h fecero discutere al punto che nel 2000 le quattro grandi Case giapponesi siglarono un gentlemen's agreement per limitare elettronicamente le loro ammiraglie a 299 km/h; per questo solo la prima serie ha il tachimetro con fondo scala a 350 km/h, che oggi è la più ricercata dai collezionisti.

Suzuki Hayabusa

Arriva il Suzuki Jimny

Nello stesso anno arriva in Italia il Jimny, piccolo, agile e quasi indistruttibile, erede spirituale del Samurai e destinato a diventare un modello di culto. Intanto, nel 1995, la distribuzione auto passa direttamente a Suzuki Italia, mentre in nautica arrivano l'iniezione elettronica (DT150 EFI) e, dal 1994, i primi fuoribordo a quattro tempi.

Suzuki Jimny

Nel 2000 arriva Ignis, considerato il primo vero compact city SUV, e Kenny Roberts Jr porta a casa il Mondiale 500.

Il passaggio chiave è il 2004, con la strategia ''Renaissance'' e il claim ''Way of Life!'': Suzuki comincia a guardare all'Europa come fonte di ispirazione. Il simbolo è la seconda generazione di Swift, curve morbide e tetto piatto, la prima Suzuki che piace per lo stile oltre che per la sostanza. Seguono la terza generazione di Vitara e, nel 2006, la SX4, primo crossover del marchio da cui deriva anche la Fiat Sedici. Sulle due ruote la GSR600 supera le 7.700 immatricolazioni e diventa la naked più venduta dell'anno.

Suzuki Swift

Sul mare, Suzuki si fa notare per l'innovazione: il DF250 vince l'Innovation Award NMMA nel 2003 e nel 2004 il DF300 è il primo fuoribordo al mondo con comandi elettronici Drive-by-Wire.

Nel 2009 Suzuki Italia ospita il primo e unico Centro Stile Europeo del marchio, dedicato al design di auto e moto in collaborazione con Hamamatsu, Yokohama e Maruti Suzuki in India: un riconoscimento importante per il ruolo dell'Italia nel gruppo.

Il decennio si apre con il fuoribordo DF40, utilizzabile senza patente nautica, e prosegue con S-Cross nel 2013. Nel 2015 Suzuki rientra in MotoGP con il Team Suzuki Ecstar guidato da Davide Brivio e nel 2020 Joan Mir vince il titolo con la GSX-RR, chiudendo un cerchio aperto quasi quarant'anni prima da Lucchinelli.

Prova della Suzuki e Vitara

Nel 2016 Baleno Hybrid apre l'era ibrida. Il nuovo Jimny del 2018, squadrato ed essenziale, diventa un fenomeno con tempi di attesa da oggetto di culto come il Suzukino degli anni 80, mentre torna la Katana che nasce, questa volta, dal disegno di un italiano, Rodolfo Frascoli. Poi l'ibridizzazione completa della gamma, con oltre 240.000 clienti italiani che hanno scelto una Suzuki Hybrid, la quarta generazione di Swift nel 2024 (oltre 10 milioni di unità vendute nel mondo) e, nel 2025, e VITARA, la prima Suzuki 100% elettrica. Tra le moto, le GSX-8T e GSX-8TT richiamano lo spirito della Titan 500 e delle sportive da road race del passato, chiudendo idealmente il cerchio con gli anni Settanta.

1970 SAIAD avvia l'importazione delle moto Suzuki

1972 Arrivano le tricilindriche GT380 e GT550

1976 Nasce Suzuki Italia (23 giugno)

1981 Lucchinelli campione del mondo 500; debutta la Katana

1982 Uncini campione del mondo 500; le auto Suzuki arrivano in Italia con Autexpò

1985 GSX-R750

1988 Vitara

1995 Suzuki Italia gestisce direttamente le auto

1999 Hayabusa e arrivo del Jimny in Italia

2004 Strategia ''Renaissance'' e seconda generazione di Swift

2009 Centro Stile Europeo Suzuki in Italia 2016 Baleno Hybrid, inizio dell'era ibrida

2020 Joan Mir campione del mondo MotoGP

2025 e VITARA, prima Suzuki 100% elettrica

Rileggendo questi cinquant'anni emerge una costante: Suzuki non ha mai cercato di sedurre con il lusso. Ha conquistato gli italiani con oggetti concreti e simpatici, spesso più piccoli e leggeri della concorrenza, coerenti con la filosofia ''Sho-Sho-Kei-Tan-Bi'': più piccolo, meno numeroso, più leggero, minimale e bello.

In Italia la formula ha funzionato in modo particolare. Il Samurai e il Jimny hanno parlato a chi vive tra montagna e mare; la Swift a chi voleva una compatta con personalità; le GT, la Katana, la GSX-R e la Hayabusa agli appassionati di moto; il Burgman ai pendolari delle grandi città. E i titoli di Lucchinelli e Uncini hanno dato al marchio, fin dall'inizio, un'anima sportiva con l'accento italiano.

Quando è nata Suzuki Italia?

Il 23 giugno 1976. Le moto Suzuki erano già importate in Italia dal 1970 tramite SAIAD.

Quali sono state le prime moto Suzuki iconiche in Italia?

Le tricilindriche a due tempi della famiglia GT, in particolare la GT380 con il Ram Air System e la GT750 raffreddata a liquido, soprannominata ''Kettle'' nel Regno Unito.

Quando sono arrivate le auto Suzuki in Italia?

Nel 1982, attraverso l'importatore Autexpò. Dal 1995 la distribuzione è gestita direttamente da Suzuki Italia.

Perché il Samurai è chiamato ''Suzukino''?

È il soprannome affettuoso dato dagli italiani al piccolo fuoristrada Suzuki degli anni Ottanta, il modello che più ha reso familiare il marchio.

Quali piloti italiani hanno vinto il Mondiale con Suzuki?

Marco Lucchinelli nel 1981 e Franco Uncini nel 1982, nella classe 500 con il Team Gallina.

Chi ha disegnato la Suzuki Katana?

La Katana originale del 1981 è firmata dallo studio tedesco Target Design guidato da Hans Muth, ex responsabile dello stile BMW; quella del 2019 nasce dal disegno dell'italiano Rodolfo Frascoli.

Perché la Suzuki Hayabusa è limitata a 299 km/h?

Dopo i 312 km/h della prima serie, le Case giapponesi concordarono nel 2000 di limitare elettronicamente le loro moto a 299 km/h.

Qual è la prima Suzuki elettrica?

La e VITARA, presentata nel 2025.

Cos'è il Centro Stile Europeo Suzuki?

L'unico centro design europeo del marchio, ospitato da Suzuki Italia dal 2009.

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