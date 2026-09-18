Suzuki eVitara, arriva il Porte Aperte: test drive il 19 e 20 settembre

Suzuki eVitara è un'interessante B-SUV elettrico frutto di un progetto congiunto con Toyota. La casa automobilistica giapponese crede molto in questo modello (qui la nostra prova) che adesso è protagonista del Porte Aperte che si terrà sabato 19 e domenica 20 settembre.

Durante questo weekend non solo sarà possibile vedere da vicino il nuovo B-SUV elettrico ma pure provarlo. Le concessionarie organizzeranno infatti dei test drive per far scoprire alle persone le caratteristiche dinamiche della nuova eVitara. Ricordiamo che per il mese di settembre è attiva un'offerta finanziamento che permette di portarsi a casa il B-SUV con rate da 349 euro al mese. Il prezzo di listino è di 36.900 euro per la versione Dual Motor che dispone della trazione integrale.

Suzuki eVITARA

Non solo Suzuki eVitara

Anche se il modello elettrico è al centro di questo Porte Aperte, chi si recherà presso le concessionarie Suzuki potrà scoprire e provare anche tutti gli altri modelli della gamma del costruttore giapponese. Si potranno quindi vedere da vicino i SUV S-Across e Vitara, oltre alla piccola e molto apprezzata Swift. Tutti modelli dotati della tecnologia Mild Hybrid.

Inoltre, si potranno scoprire tutte le caratteristiche della nuova Suzuki Across Plug-in, un SUV nato dalla collaborazione con Toyota. Si tratta infatti della versione Suzuki dell'ultima generazione della Toyota RAV4. Modello proposto esclusivamente con la tecnologia Plug-in.

Chi si recherà al Porte Aperte potrà approfondire pure i dettagli delle offerte finanziarie di tutti i modelli della casa giapponese.

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