Suzuki S-Cross, a settembre 5.500 euro di incentivi e rate da 249 euro

Suzuki propone per la sua S-Cross Hybrid un'offerta che prevede in questo mese di settembre 2026 un incentivo di 5.500 euro in caso di permuta/rottamazione. Non manca ovviamente anche il finanziamento con cui è possibile portarsi a casa il crossover con rate a partire da circa 249 euro. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire le condizioni precise della promozione della casa giapponese.

Suzuki S-Cross Hybrid, l'offerta di settembre: sconto e finanziamento

La Suzuki S-Cross Hybrid dell'offerta è nell'allestimento Pop nel colore Bianco Santorini. Sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri di 1,4 litri con tecnologia Mild Hybrid in grado di erogare una potenza di sistema pari a 129 CV. Il cambio è un manuale a 6 rapporti. Il prezzo di listino è pari a 29.450 euro.

Grazie all'incentivo Suzuki di 5.500 euro, è possibile acquistare il crossover giapponese a 23.950 euro. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento, è previsto un anticipo di 5.625 euro. Abbiamo poi 36 rate da 248,63 euro e una maxi rata finale pari al valore futuro garantito di 13.364 euro. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 01/09/2026 al 30/09/2026. Di seguito le complete condizioni economiche come riportato sul sito Suzuki.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 TOP: prezzo di listino 29.450 euro. Sconto 5.500 euro offerto dalla rete delle Concessionarie Suzuki. Prezzo promozionale 23.950 euro, con anticipo di 5.625 euro. Finanziamento di 18.325 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 248,63 euro + Maxirata finale 13.364 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Suzuki). Prima rata a 180 giorni. TAN FISSO 6,35 % - TAEG 7,50 %. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 350 euro, imposta di bollo su finanziamento 16 euro, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro), spesa mensile gestione pratica 4,5 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 22.503,18 euro. I costi per l’attività istruttoria, se previsti, concorrono alla determinazione dell’importo finanziato e sono soggetti all’applicazione di interessi calcolati al TAN contrattuale. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: 24.964,88 euro e Taeg Massimo: 7,78%).

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