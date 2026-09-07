Suzuki Swift a 16.950 euro, l'offerta di settembre: tutti i dettagli della promo

4.500 euro di incentivo, prezzo promozionale di 16.950 euro e finanziamento con TAN 6,35% e TAEG 8,05%

Suzuki Swift è tra le best seller in Italia nel segmento B (qui la prova). Nei primi 8 mesi dell'anno, nel nostro mercato sono state immatricolate 9.875 unità della piccola giapponese, in netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2025 (7.226). Per chi fosse interessato alla Swift, per tutto il mese di settembre c'è un'interessante promozione attiva che permette di ottenere un incentivo Suzuki pari a 4.500 euro. Entriamo nei dettagli e scopriamo le condizioni dell'offerta.

Finanziamento Suzuki Swift, rate e interessi: tutte le condizioni economiche

Innanzitutto, la promo è dedicata alla Suzuki Swift Hybrid Waku, l'allestimento base. Il motore comunque non cambia e sotto al cofano troviamo sempre un 3 cilindri benzina di 1,2 litri di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid 12 V in grado di erogare una potenza di 60,9 kW / 82,8 CV ed una coppia di 111 Nm. Il tutto è abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Inoltre, l'auto in offerta è nel colore arancione Amsterdam. Il prezzo di listino è di 21.450 euro.

Suzuki Swift

Con permuta o rottamazione c'è l'incentivo Suzuki di 4.500 euro che fa scendere il prezzo della Swift a 16.950 euro. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 01/09/2026 al 30/09/2026.

Per quanto riguarda il finanziamento, è previsto un anticipo di 5.825 euro. Il contratto prevede poi 36 rate da 98,63 euro e una maxi rata finale pari al valore futuro garantito di 10.364 euro. Di seguito le complete condizioni economiche come riportato sul sito Suzuki.

Suzuki Swift Hybrid Waku: prezzo di listino 21.450 euro – Sconto 4.500 euro offerto dalla rete delle Concessionarie Suzuki: prezzo promozionale 16.950 euro, con anticipo di 5.825 euro. Finanziamento di 11.125 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 98,63 euro + Maxirata finale 10,364 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito SUZUKI“). Prima rata a 180 giorni. TAN FISSO 6,35% - TAEG 8,05%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 350 euro, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro), spesa mensile gestione pratica 4,5 euro, importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 14.103,18 euro. I costi per l’attività istruttoria, se previsti, concorrono alla determinazione dell’importo finanziato e sono soggetti all’applicazione di interessi calcolati al TAN contrattuale. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, si potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. dovuto massimo: 16.074,08 euro e Taeg Massimo: 8,26%).

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