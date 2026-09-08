Suzuki Vitara, a settembre 4.500 euro di incentivi e rate da 199 euro

Per il mese di settembre la Suzuki Vitara è proposta in offerta con un incentivo Suzuki di 4.500 euro in caso di permuta o rottamazione. Inoltre, grazie al finanziamento è possibile portarla a casa con rate a partire da 199 euro al mese. Entriamo più nei dettagli e adiamo a scoprire la promozione.

Suzuki Vitara, l'offerta di settembre

L'offerta riguarda innanzitutto la Vitara in allestimento Cool+, nella colorazione Bianco Santorini. Il motore è un 4 cilindri di 1,4 litri da 110 CV abbinato a un sistema Mild Hybrid. C'è un cambio manuale a 6 rapporti, mentre la trazione è anteriore. Il prezzo di listino è pari a 27.450 euro.

Tuttavia, grazie all'incentivo Suzuki di 4.500 euro, il SUV si potrà mettere nel garage di casa al costo di 22.950 euro, con permuta o rottamazione. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 01/09/2026 al 30/09/2026.

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento, a fronte di un anticipo di 6.025 euro, sarà possibile acquistare la Suzuki Vitara con 36 rate da 199 euro. Maxirata finale pari al Valore Futuro Garantito di 13.600 euro. Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito della casa automobilistica.

Suzuki Vitara Hybrid 1.4 COOL +: prezzo di listino 27.450 euro. Sconto 4.500 euro offerto dalla rete delle Concessionarie Suzuki. Prezzo promozionale 22.950 euro con anticipo di 6.025 euro. Finanziamento di 16.925 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 198,85 euro + Maxirata finale 13.600 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Suzuki). Prima rata a 180 giorni. TAN FISSO 6,35% - TAEG 7,56%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 350 euro, imposta di bollo su finanziamento 16 euro, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,4 euro), spesa mensile gestione pratica 4,5 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 20.947,10 euro. I costi per l’attività istruttoria, se previsti, concorrono alla determinazione dell’importo finanziato e sono soggetti all’applicazione di interessi calcolati al TAN contrattuale. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: 23.447,60 euro e Taeg Massimo: 7,81%).

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