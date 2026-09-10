Suzuki Across, 4.500 euro di sconto a settembre e rate da 398 euro: ecco l'offerta

Suzuki Across si è rinnovata completamente da poco ed è già in offerta. Il SUV Plug-in nato dalla base della Toyota RAV4 per tutto il mese di settembre 2026 si potrà acquistare con uno sconto di 4.500 euro grazie all'incentivo Suzuki. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 01/09/2026 al 30/09/2026. Non manca nemmeno un'offerta di finanziamento che permette di portarsi a casa la nuova Across con rate da 398 euro. Entriamo più nei dettagli.

Nuova Suzuki Across Plug-in: offerta, sconto e finanziamento

Il modello in offerta è dotato di un powertrain ibrido Plug-in. C'è un 4 cilindri benzina di 2,5 litri abbinato a 2 unità elettriche di cui una al posteriore per poter disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a ben 309 CV. Le unità elettriche sono alimentate da una batteria con una capacità di 22,7 kWh che consente di poter percorrere oltre 100 km in modalità 100% elettrica nel ciclo cittadino. Prezzo di listino 55.900 euro ma grazie all'incentivo Suzuki sarà possibile mettere il SUV nel garage di casa a 51.400 euro. L'offerta fa riferimento all'allestimento Top con il SUV nel colore grigio.

Per quanto riguarda il finanziamento, è previsto un anticipo di 20.550 euro. Si dovranno poi pagare 36 rate da 398,46 euro più una Maxirata finale di 23.000 euro pari anche al Valore Futuro Garantito. Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Suzuki.

Prezzo di listino 55.900 euro. Sconto 4.500 euro offerto dalla rete delle Concessionarie Suzuki. Prezzo promozionale 51.400 euro. Anticipo di 20.550 euro. Finanziamento di 30.850 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 398,46 euro + Maxirata finale 23.000 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” SUZUKI). Prima rata a 180 giorni. TAN FISSO 6,35% - TAEG 7,07. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 350 euro, imposta di bollo su finanziamento 16 euro, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro), spesa mensile gestione pratica 4,5 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 37.533,06 euro. I costi per l’attività istruttoria, se previsti, concorrono alla determinazione dell’importo finanziato e sono soggetti all’applicazione di interessi calcolati al TAN contrattuale. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: € 41.571,56 e Taeg Massimo: 7,35%).

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