Suzuki e Vitara, ecco quanto costa con il finanziamento di settembre

Per il mese di settembre, Suzuki propone un'offerta finanziamento che permette di mettere in garage di casa la nuova e Vitara (qui la nostra prova) con rate da 349 euro. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere le complete condizioni economiche.

La Suzuki e Vitara

Il B-SUV elettrico è frutto di un progetto congiunto con Toyota e misura 4.275 mm lunghezza x 1.800 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.700 mm. Il powertrain del modello in offerta è composto da un motore da 174 CV posto sull’asse anteriore e da un motore da 65 CV su quello posteriore. La potenza massima di sistema arriva così a quota 184 CV. Il tutto è poi alimentato da una batteria con una capacità di 61 kWh che offre un'autonomia di quasi 400 km. Suzuki e Vitara COOL 4WD ALLGRIP-e è proposta a un prezzo di 36.900 euro.

Il finanziamento: anticipo, interessi, rate mensili e maxi rata finale

A fronte di un anticipo pari a 14.275 euro, sarà possibile acquistare il B-SUV elettrico con 36 rate da 349 euro. C'è poi una maxi rata finale pari a Valore Futuro Garantito di 14.727 euro. L’offerta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 1/09/2026 al 30/09/2026. Ecco tutti i dettagli del finanziamento come riportato sul sito Suzuki.

Suzuki e VITARA COOL 4WD ALLGRIP: prezzo di listino 36.900 euro con anticipo di 14.275 euro. Finanziamento di 22.625 euro (importo totale del credito) in 36 rate da 349 euro + Maxirata finale 14.727 euro (coincidente con il cosiddetto “Valore Futuro Garantito” Suzuki). Prima rata a 180 giorni. TAN FISSO 6,35% - TAEG 7,33%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, costi per l’attività istruttoria 350 euro, imposta di bollo su finanziamento 16 euro, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto 2 euro (per importi superiori a 77,47 euro), spesa mensile gestione pratica 4,5 euro - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) per Opzione Maxirata 27.479,50 euro. I costi per l’attività istruttoria, se previsti, concorrono alla determinazione dell’importo finanziato e sono soggetti all’applicazione di interessi calcolati al TAN contrattuale. Entro 45 gg. dalla scadenza della Maxirata il Cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (importo tot. Dovuto massimo: 30.164,60 euro e Taeg Massimo: 7,62%).

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