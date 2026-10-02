Suzuki Jimny Heritage: 300 esemplari e look rétro per la piccola off-road, ma solo in Australia

La compatta 4x4 torna con uno stile vintage e in edizione limitata, con motore 1.5 da 102 CV e cambio automatico

Dite la verità, fra gli appassionati di off-road chi non ha nostalgia della Suzuki Jimny? Sappiate che la “Suzukina” 4x4 continua a essere proposta in mercati dove non è stata ritirata, come in Italia, per l’inasprimento delle normative sull’inquinamento (guarda Suzuki Jimny Pro). Tra questi c’è l’Australia, che se la tiene ben stretta e, anzi, la fa tornare protagonista con una nuova edizione limitata.

Suzuki Jimny Heritage: 300 esemplari con look retrò per il mercato australiano

Suzuki Jimny Heritage, ritorno agli antipodi

La Jimny Heritage riprende la serie speciale introdotta nel 2023 e sarà prodotta in 300 esemplari, numerati dal 301 al 600. La configurazione prevista è esclusivamente a tre porte, con un’impostazione pensata per l’off-road.

Suzuki Jimny Heritage: nuovi accessori per stile e sicurezza a un prezzo di circa 26.200 euro

Look rétro e cambio automatico

La serie speciale propone il pacchetto Jimny Heritage, caratterizzato dagli adesivi Heritage, badge dedicato, pianale di carico specifico e parafanghi anteriori e posteriori distintivi. La novità rispetto alla precedente Heritage è il cambio automatico a quattro rapporti.

Secondo Michael Pachota, General Manager di Suzuki Australia, i primi 300 esemplari con trasmissione manuale erano stati esauriti in cinque ore. Il prezzo locale è di 42.490 dollari australiani, pari a circa 26.200 euro al cambio indicato nel testo di partenza.

Suzuki Jimny Heritage: disponibile in tre colori: bianco, grigio e verde (nella foto)

Dotazione e sicurezza complete

Tra gli equipaggiamenti figurano fari LED, fendinebbia, sensori di parcheggio, telecamera posteriore e un display touchscreen da sette pollici. Sono presenti Bluetooth, radio DAB, comandi vocali e integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte della sicurezza trovano spazio controllo di trazione, assistenza alla partenza in salita, cruise control adattivo e frenata automatica di emergenza, oltre ai sistemi di mantenimento e avviso di corsia.

Suzuki Jimny Heritage: off-road con telaio a longheroni, 4x4 inseribile e motore 1.5 da 102 CV

Motore 1.5 e trazione integrale

Il propulsore è un quattro cilindri 1.5 VVT da 102 CV e 130 Nm, abbinato alla trasmissione automatica e alla trazione 4x4 inseribile. Il serbatoio ha una capacità di 40 litri, mentre il consumo combinato dichiarato è di 6,9 l/100 km. Il peso lordo raggiunge 1.450 kg. Alla base resta il telaio a longheroni, soluzione che distingue la piccola Jimny dalle moderne SUV e ne sostiene l’impostazione dedicata alla guida sui terreni più impegnativi. A voi manca la furba 4x4 Suzuki? Vorreste rivederla in listino? Diteci la vostra.

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