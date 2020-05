JIMNY OZ EDITION Misure ultracompatte, un abitino di quelli super glamour, un’innata attitudine all’off road, anche quello estremo. Suzuki Jimny è dagli anni ‘80 ancora una della auto da città più amate e desiderate. Ma è per il suo ruolo nel mondo del fuoristrada 4x4, che OZ ha scelto Jimny come ispirazione per il cerchio in lega Off-Road con applicazione dedicata Sparco Dakar.





L'IDENTIKIT Il cerchio off-road Sparco Dakar fa il verso al mondo delll’outdoor americano: il suo design massiccio e muscoloso migliora in un colpo solo tanto il look – ora più aggressiva e sportivo - quanto le performance in fuoristrada. OZ Sparco Dakar è disponibile in due finiture, Matt Black e Matt Dark Grey, inoltre nell’applicazione speciale per Suzuki Jimny (misure 5.5 x 16 - 5x139,7), progettata in modo da ospitare il coprimozzo originale della mitica Suzuki in miniatura.