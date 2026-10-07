Suzuki e-Sky debutta in Giappone: la kei car elettrica vuole conquistare l'Europa

Suzuki e-Sky arriva sul mercato giapponese a un prezzo interessante e dal 2027 sarà proposta anche in Europa

Suzuki e-Sky ha fatto il suo debutto in Giappone. Si tratta di una kei car elettrica da seguire con attenzione visto che nel corso del prossimo anno arriverà anche sul mercato europeo. Modello che se proposto al prezzo giusto potrebbe risultare molto interessante anche dalle nostre parti. I suoi assi da giocare sono le misure ultra compatte e la motorizzazione elettrica che fanno di questa vettura un'opzione decisamente interessante per circolare nei sempre più caotici centri urbani.

Intanto, la kei car elettrica arriva in Giappone.

Piccola per muoversi agilmente in città

La nuovissima Suzuki e-Sky è stata sviluppata secondo il concetto ''Easy to Switch'', come mini-EV da affiancare nella vita quotidiana del cliente. In Giappone le kei car piacciono molto e possono contare su di un mercato particolarmente vivace. Questo modello deriva strettamente dalla Vision e-Sky, un concept svelato ne 2025. La kei car conserva la silhouette a cinque porte e le dimensioni compatte del concept, ma i gruppi ottici e i paraurti sono stati riprogettati, così come i cerchi, le maniglie delle portiere e le calotte degli specchietti retrovisori.

Suzuki e-Sky

Trattandosi di una kei car, deve sottostare a precise regole. Per esempio, la lunghezza non deve superare i 3,4 metri. Per questo, le misure della nuova Suzuki e-Sky sono 3.395 mm lunghezza x 1.475 mm larghezza x 1.625 mm altezza, con un passo di 2.460 mm. Da notare che nonostante le dimensioni ultracompatte, il passo è proprio di vetture di categoria superiore e quindi permette di offrire tanto spazio all'interno dell'abitacolo.

Interni: spazio e semplicità

L'abitacolo a quattro posti è incentrato sulla praticità, con diverse soluzioni per riporre oggetti e un vano portaoggetti sulla plancia. Non manca comunque la tecnologia. La plancia presenta un ampio pannello in cui troviamo un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment da 10,1 pollici nella versione top di gamma. C'è inoltre un mini pannello separato per i comandi del climatizzatore. Per i proprietari che desiderano personalizzare il proprio veicolo sia dentro e sia fuori, Suzuki offre una gamma di accessori opzionali.

Suzuki e-Sky

Motore: batteria e autonomia

La nuova e-Sky si basa sulla piattaforma Heartect e ed è dotata del nuovo e-Axle di Suzuki che muove le ruote anteriori. Il motore elettrico è in grado di erogare 95 CV ma sul mercato giapponese sarà limitato a 64 CV sempre per via delle normative sulle kei car. In ogni caso, il tutto è alimentato da una batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 26 kWh, montata sotto al pianale, che promette un'autonomia WLTC di 310 km. Può essere ricaricata anche in corrente continua fino a una potenza di 50 kW.

Suzuki e-Sky

Prezzo

La Suzuki e-Sky arriverà nelle concessionarie giapponesi il 16 novembre, con l'obiettivo di vendita di 1.000 unità al mese. Il prezzo di partenza della versione base è di 2.120.000 yen, cioè poco meno di 12.000 euro.

In Europa nel 2027

Questo modello sarà esportato anche in Europa e nel Regno Unito a partire dal 2027, probabilmente in una versione aggiornata per rispondere alle diverse necessità del nostro mercato. Se la dovrà vedere con altre vetture di segmento A come Renault Twingo, Dacia Spring e Nissan Pixo, giusto per fare alcuni esempi.

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