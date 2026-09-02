Desner T30, la nuova microcar elettrica debutta con il Bonus Scuola 2026

Desner Auto, marchio italiano dedicato a quadricicli e microcar 100% elettrici, annuncia l’arrivo della nuova Desner T30 model year 2026, quadriciclo leggero L6e elettrico, guidabile dai 14 anni con patente AM. Al lancio del modello si affianca il Bonus Scuola 2026, un programma che trasforma l’impegno scolastico in uno sconto concreto: più alto è il voto all’esame di terza media, più alto è il valore del voucher, fino a 1.000 euro. Il claim della campagna — Your First Freedom — racconta bene il posizionamento: la T30 come prima, vera esperienza di autonomia per i ragazzi e per le loro famiglie.

Design compatto, tre tinte al lancio

Lunga 2.920 mm e larga 1.499 mm, con un diametro di sterzata di soli 8,3 metri, la T30 nasce per la città: due posti, tre porte e un peso a vuoto di 417 kg. Al lancio è disponibile in tre colorazioni — black, white e grey — con cerchi in lega di serie e dettagli a contrasto che ne sottolineano il carattere. La dotazione comprende display LCD da 7 pollici dietro al volante, porta smartphone integrato, telecamera posteriore, alzacristalli elettrici, aria condizionata, chiusura centralizzata con telecomando e modalità di guida ECO/SPORT.

Desner T30 black

Motore generoso e 150 km di autonomia

Sotto la carrozzeria lavora un motore sincrono a magneti permanenti da 5 kW nominali e 14 kW di picco (che l'auto non riesce a erogare per 30 minuti consecutivi, come richiesto in omologazione, ma sono ugualmente utili nei sorpassi). Con 75 Nm di coppia e trazione posteriore, T30 ha una motorizzazione generosa per il segmento, che si traduce in accelerazione e spunto in salita (pendenza superabile oltre il 20%) sopra la media della categoria: sempre entro i 45 km/h autolimitati previsti dalla normativa dei quadricicli leggeri.

La batteria al litio da 72 V e 8 kWh assicura fino a 150 km di autonomia (misurati nel ciclo NEDC) e si ricarica in circa 8 ore dalla presa domestica con il cavo in dotazione, oppure alla colonnina tramite adattatore.

Completano il quadro le sospensioni anteriori McPherson, la frenata rigenerativa, le cinture a tre punti con avviso di allacciamento e una struttura che il marchio presenta come la più solida e sicura del segmento L6. La garanzia ufficiale è di 2 anni sul veicolo e 2 anni sulla batteria, valida su tutta la rete italiana.

Desner T30, l'interno

Bonus Scuola 2026: il voto vale fino a 1.000 euro

La vera novità dell’estate Desner è però il Bonus Scuola 2026, pensato per chi ha appena concluso l’esame di terza media. Il meccanismo è semplice: al voto finale corrisponde un voucher di sconto sull’acquisto della nuova T30.

Voto 10 → 1.000 € di sconto

Voto 9 → 900 € di sconto

Voto 8 → 800 € di sconto

Voto 7 → 700 € di sconto

Voto 6 → 600 € di sconto

La scelta del periodo non è casuale: il rientro scolastico è il momento in cui le famiglie pianificano la nuova autonomia dei figli. «Con il Bonus Scuola vogliamo dire una cosa semplice: l’impegno merita di essere premiato — dichiara Angelo Sun di Desner Auto. La T30 nasce per accompagnare la prima libertà dei ragazzi, con la serenità di una microcar progettata mettendo la sicurezza al primo posto».

Come funziona

Ottenere il bonus è molto sempice, perché si fa tutto online:

configura l'auto sul portale Desner, nella pagina dedicata alla T30 carica il documento scolastico ufficiale con il voto finale dell’esame ricevi il voucher personale utilizza il voucher per l’acquisto della nuova T30 presso la rete ufficiale

Desner T30, i sedili

Per i sedicenni: la patente B1 la rimborsa Desner

Il programma non si ferma alla T30. Chi sceglie un quadriciclo pesante L7e della gamma — Desner W300 o Desner Y300, guidabili dai 16 anni — ottiene il rimborso dei costi della patente B1 a 500 euro fissi. Un modo per accompagnare anche il secondo passo verso l’autonomia, dalla microcar dei 14 anni al quadriciclo dei 16.

Disponibilità

I preordini della T30 sono già aperti sul sito ufficiale Desner, con arrivo delle vetture nei punti vendita della rete nazionale dalla fine del mese di settembre 2026. Il prezzo di lancio parte da 13.300 euro, prima di applicare eventuali incentivi.

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