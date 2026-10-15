In arrivo la nuova Lambretta J125: tutte le anticipazioni

Arriva la nuova Lambretta J125 con motore a liquido da 13,1 CV, ciclistica rivoluzionata e dotazioni moderne. Il prezzo

La Lambretta V-Special 125 ha fatto il suo onesto servizio per diversi anni, proponendosi come alternativa alla classica Vespa senza troppi fronzoli elettronici. Ora però la casa milanese alza l'asticella e prepara la vera svolta per la categoria ottavo di litro con la nuova Lambretta J125, pronta a raccoglierne l'eredità in chiave decisamente più moderna.

Lambretta J125, la nuova sospensione anteriore

Design classico, ciclistica evoluta

A livello estetico ritroviamo le linee squadrate e spigolose tipiche del DNA Lambretta, distanti dalle forme più morbide della concorrenza di Pontedera. La scocca poggia sul consueto telaio monoscocca in acciaio, ma sotto il vestito la ciclistica cambia in modo sostanziale.

All'anteriore saluta la forcella telescopica convenzionale della V-Special per fare spazio a una doppia bielletta oscillante a ruota tirata, schema già visto sui modelli superiori come la G-Special e la serie X. Al posteriore lavora una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico, mentre l'impianto frenante conta su ruote in lega da 12 pollici (gommate 110/70 all'anteriore e 120/70 al posteriore) e un sistema ABS a due canali.

Motore monocilindrico a liquido con più cavalli

La novità più rilevante sta al centro della pedana: arriva un motore monocilindrico a quattro valvole dotato di raffreddamento a liquido, con radiatore integrato direttamente nel gruppo oscillante.

I dati dichiarati dicono 13,1 CV a 9.000 giri/min e 11,8 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Si tratta di un incremento significativo rispetto ai 11,4 CV della V-Special e ai valori delle Vespa Primavera e Sprint raffreddate ad aria (11 CV). La velocità massima si attesta sui 99 km/h, con un consumo medio di 2,5 l/100 km che, abbinato al serbatoio da 9 litri, garantisce un'autonomia teorica vicina ai 360 chilometri.

Lambretta J125, strumentazione

Tecnologia integrata e dati tecnici

Sul fronte delle dotazioni di bordo, la J125 compie un salto generazionale completo per allinearsi agli standard attuali del segmento.

Strumentazione digitale TFT con connettività smartphone

Sistema Keyless per avviamento e sblocco sella

Vano portaoggetti con doppie prese USB (Tipo A e Tipo C)

Fari Full-LED anteriori e posteriori-

Vano sottosella sagomato per ospitare un casco jet (il serbatoio è stato riposizionato sotto la pedana)

Peso in ordine di marcia di 139 kg e altezza sella da terra pari a 790 mm

All'estero, la nuova Lambretta J125 verrà proposta in cinque varianti cromatiche (nero, argento, rosso, bianco e giallo) a un prezzo indicativo di 4.199 euro chiavi in mano. Aspettiamo di vederla comparire a breve sul sito ufficiale italiano per conoscere i dettagli commerciali relativi al nostro Paese.

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