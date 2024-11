Lambretta J, il mito che ritorna: svelata a EICMA 2024 in anteprima mondiale

Fa il suo debutto in anteprima mondiale a EICMA 2024 (qui i nostri consigli utili) la Lambretta J, uno scooter piccolo e leggero che richiama un iconico modello lanciato nel 1964. Caratterizzata da uno stile innovativo ed evocativo allo stesso tempo, la nuova Lambretta J è denominata Starwave perché richiama un po' il mondo del surf e delle spiagge. E prevede diversi kit di personalizzazione (anche per quel che riguarda colori e grafiche) pensati per esaltare il suo stile.

Lambretta J 2025 - Frontale

DUE MOTORI Viene proposta con il pacchetto tecnico che caratterizza gli altri modelli del Brand, con le tipiche sospensioni con due ammortizzatori anteriori montati su un link detto “a ruota tirata”, e due ammortizzatori al posteriore (regolabili nel precarico). Quanto alle motorizzazioni, Lambretta J è disponibile in due versioni, J125 (124,6 cc) e J200 (174,5 cc), entrambe con un motore termico a 4 tempi Euro5+, 4 valvole raffreddato a liquido: la più piccola eroga una potenza di 12,2 CV, mentre la 200 arriva a 17 CV.

Lambretta J 2025 - Profilo

ARRIVANO IN ESTATE Entrambe vantano un'altezza della sella da terra di 790 mm e un peso complessivo a secco di 135 kg. Le ruote sono da 110/70-12 davanti e 120/70-12 dietro e prevedono un impianto frenante con disco singolo da 220 mm sia davanti che dietro. La nuova Lambretta J Starvawe 125-200 sarà disponibile da giugno 2025 ad un prezzo ancora da definirsi.

Lambretta J 2025 - Posteriore

ELETTRA Si rivede a EICMA anche il progetto Lambretta Elettra, che differisce oltre che per un propulsore a zero emissioni anche per l'utilizzo di un inedita sospensione al posteriore posizionata in maniera orizzontale sopra il motore, collegata con un braccetto al forcellone d’alluminio. È capace di raggiungere una velocità di 110 km/h con una potenza continua e di picco di rispettivamente 4 kW e 11 kW. Prevede tre modalità di guida e un'autonomia che varia dai 60 ai quasi 130 km. Il tempo di ricarica della batteria (al litio, da 4,6 kWh) è di circa 5h30 con una presa domestica da 220V, che si riduce a 36 minuti con una “fast charge” presso una colonna di ricarica pubblica (fino all’80%).

GAMMA La gamma Lambretta viene completata dalle versioni X125 e X300, ma anche dalla serie G-Special e dalla V-Special (disponibile in tre cilindrate, 50, 125 e 200 cc).

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024