Autore:

Simone Valtieri

SUPERBIKE PROTAGONISTA Con la maggior parte dei piloti del motomondiale ancora occupati in lunghe trasferte, nonché a smaltire le sbornie da fuso orario eredità dall'impegnativo trittico di GP asiatici conclusosi ieri a Sepang, i protagonisti all'EICMA 2018 di Milano saranno i centauri della classe Superbike, presenti in massa alle giornate della Fiera di Rho. Primo fra tutti Jonathan Rea, il britannico dominatore di questa stagione, terminata cno il suo quarto titolo in serie condito con 11 vittorie consecutive per il tiranno delle derivate di serie.

CI SARANNO TUTTI Saranno oltre 60 i piloti che si alterneranno sul palco del Paddock Show Stage e nell'angolo dei fan allo Stand S48, quello dedicato al Motul FIM Superbike World Championship, nei quattro giorni dell'evento milanese delle due ruote, dall'8 all'11 novembre alla Fiera di Rho. Previsti ovviamente tanti eventi pensati appositamente per i fan, con giochi interattivi, competizioni a premi (in palio i biglietti per 2 round del mondiale 2019) e, ovviamente, la possibilità di ascoltare le parole e farsi firmare autografi dai protagonisti del mondiale.

L'ELITE DELLA SUPERBIKE I più attesi saranno i campioni delle categorie della Superbike, Johnny Rea in primis, ma anche l'iridato World Supersport, il tedesco Sandro Cortese, l'eroina della classe WorldSSP300, Ana Carrasco, e il campione della Stock 1000, Markus Reiterberger. ma ovviamente spazio ai protagonisti del mondiale Superbike, da Tom Sykes a Chaz Davies, che con Marco Melandri e Lorenzo Savadori sarà protagonista nello stand della Nolan (Daviez martedì alle 16, Savadori Sabato alle 12.30, Melandri con anche Carlos Checa domenica alle 14). E sempre allo stand Nolan, gradito ospite sarà sabato alle 15.30, il pilota della MotoGP, Danilo Petrucci.

YAMAHA E DUCATI AL TOP Ci saranno anche Sam Lowes e Michael Van der Mark che attenderanno i fan per una sessione di autografi giovedì dalle 12 allo stand Yamaha, dove l'indomani sarà anche l'iridata Motocross, Kiara Fontanesi (venerdì dalle 11.45). Senza dimenticarsi poi delle protagoniste a due ruote, con l'attesissima presentazione della Ducati Panigale V4R, dal 2019 nel mondiale delle derivate di serie. Insomma, un menu ricchissimo e ancora in via di completamento, con la possibilità di qualche succulenta portata a sorpresa dell'ultimo minuto.