Autore:

Simone Dellisanti

AUTOGRAFI PER TUTTI Yamaha Motor Italia sarà presente a EICMA, l'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclismo, in Fiera Milano a Rho (visitabile dall'8 all'11 novembre) per presentare al pubblico le sue moto in anteprima mondiale, ma oltre a questo Yamaha punta sul "vis-à-vis" con i suoi fan. In questa edizione di EICMA 2018, a disposizione di tutti gli amanti delle due ruote Yamaha, saranno presenti per una sessione di autografi i rider dei campionati mondiali Superbike e Supersport. Un'occasione più unica che rara quella dell'8 novembre a partire dalle 15.30, presso il padiglione Yamaha, per incontrare Alex Lowes, Niccolo Canepa, Sandro Cortese, Federico Caricasulo, Corentin Perolari.

CAMPIONESSA E non finisce qui. Venerdì 9 novembre, nella consueta giornata di EICMA dedicata alle donne (che entrano gratuitamente, lo ricordiamo) a fare gli onori di casa ci sarà la pluri iridata Kiara Fontanesi, campionessa mondiale femminile di motocross e vincitrice dell'Iride nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018. Anche lei, a partire dalle 15.30, si metterà a disposizione dei fan per una sessione di autografi. Sempre venerdì, dalle 16.30, allo stand Yamaha sarà presente anche Alberto Naska, lo Youtuber che racconterà la sua storia personale, all'interno della quale si intrecciano sogni e amore per le due ruote.