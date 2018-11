Autore:

Emanuele Colombo

SPORT-TOURER Tra le novità BMW a EICMA 2018 spicca la sport-tourer BMW R 1200 RS 2019. Caratterizzata da un look del tutto inedito, che trasmette la sensazione di una maggiore compattezza e di maggiore equilibrio dei volumi, cambia innanzitutto nel motore. La nuova RS adotta infatti il nuovo 1250, dotato di tecnologia ShiftCam per fasatura e alzata variabile delle valvole di aspirazione. Scopri di più nel nostro video live da Eicma 2018.

POTENZA E COPPIA Il nuovo motore Boxer da 1.254 cc ha anche un nuovo sistema di iniezione e l'apertura delle valvole asimmetrica, per ottimizzare le turbolenze in camera di scoppio e da ciò la combustione. Quanto a potenza e coppia, il nuovo motore sviluppa 136 CV e 143 Nm, con un vantaggio di 11 CV e 18 Nm rispetto alla precedente unità di 1.170 cc.

LE DOTAZIONI La dotazione di serie della nuova sport-tourer prevede il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode, insieme con il quadro strumenti completamente digitale con schermo TFT da 6,5 pollici. Moltissimi gli extra, che comprendono per esempio il sistema per la chiamata automatica di emergenza, le sospensioni a controllo elettronico Dynamic ESA Next Generation con compensazione automatica del carico e il quickshifter bidirezionale.

LA CICLISTICA Caratteristici della sport tourer, rispetto all'apprezzatissimo modello Adventure da enduro, è la sospensione anteriore a forcella telescopica in luogo del sistema Telelever con ammortizzatore unico centrale. E pure un passo più lungo: 1.530 mm quello della sportiva contro 1.504 mm dell'endurona.

SCHEDA TECNICA Il peso della nuova BMW R 1250 RS è di 243 kg in ordine di marcia, il tempo per accelerare da 0 a 100 km/h è di 3,25 secondi e la velocità massima dichiarate è “superiore a 200 km/h”. Un dato, quest'ultimo, che vista la potenza del motore potrebbe essere parecchio conservativo.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Disponibile in versione base, di colore nero, oppure negli allestimenti blu Exclusive e giallo Sport, la nuova sport-tourer R 1250 RS è anche proposta nella livrea opzionale Option 719 Spezial, con grafiche in oro su base bordeaux. Debutta al salone di Milano EICMA 2018, con arrivo sul mercato entro fine marzo 2019: a prezzi di poco superiori a quelli dell'attuale R 1200 RS 2018, che parte da 14.900 euro.