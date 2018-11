Autore:

Emanuele Colombo

LA NAKED DI MONACO C'è una nuova naked al salone del ciclo e motociclo di Milano: la BMW R 1200 R 2019, che come altre novità BMW a EICMA 2018 cambia pochissimo nell'estetica, ma molto nella sostanza. Tutto merito del nuovo motore 1250 dotato di tecnologia ShiftCam per fasatura e alzata variabile delle valvole di aspirazione, che alza l'asticella quanto a equilibrio e fluidità ai bassi regimi, migliorando, nel contempo, le prestazioni. Guardala nel nostro video dallo stand Bmw a Eicma 2018.

POTENZA E COPPIA Con l'arrivo del nuovo Boxer la cilindrata passa infatti da 1.170 a 1.254 cc. Potenza e coppia si attestano su 136 CV e 143 Nm, con un vantaggio netto di 11 CV e 18 Nm rispetto alla BMW R 1200 R 2018. La seduta è a 820 mm da terra, ma è possibile modificarla tra 760 e 840 mm contando sulle selle opzionali.

LE DOTAZIONI La dotazione di serie prevede ora il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode Road e Rain, insieme con il quadro strumenti digitale con schermo TFT da 6,5 pollici. Tante altre dotazioni molto in voga sono invece incluse nella lunga lista degli extra, che vede per esempio ulteriori Riding Mode, il cruise control, il sistema per la chiamata automatica di emergenza e le sospensioni a controllo elettronico Dynamic ESA di nuova generazione, con compensazione automatica del carico.

LA CICLISTICA Con un peso in oordine di marcia di 239 kg, la nuova BMW R 1250 R accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e supera i 200 km/h. I consumi non sono ancora stati dichiarati dalla Casa. Il passo è di 1.515 mm, per una lunghezza complessiva della moto di 2.165 mm. La ciclistica, come nel modello 2018, prevede all'anteriore una sospensione tradizionale con forcella telescopica e al posteriore il quadrilatero monobraccio Paralever.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Disponibile entro marzo 2019, la nuova BMW R 1250 R debutta a EICMA 2018 nelle varianti di colore Black Storm Metallic, Exclusive e HP e non manca la possibilità di impreziosirla con verniciature e componentistica BMW Motorrad Spezial. I prezzi si prevedono di poco superiori a quelli dell'attuale R 1200 R 2018, che parte da 14.250 euro.