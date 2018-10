Autore:

Matteo Gallucci

MAGGIORENNE La giovane Casa di Miami UM Motorcycles (oltre 2000 distributori in 30 Paesi) si fa grande compiendo 18 anni e festeggia alla grande importando per l'Italia un'intera gamma di 125 cc. Il "piccolo" sogno americano a due ruote, solo per cilindrata, è affidato a UM Italia che presenterà ad EICMA 2018 i suoi nuovi 7 modelli. Oltre alla Renegade Commando Classic, presentata un mese fa pre-EICMA, sarà presente nello stand di UM Italia (Pad. 22 - Stand S24) una naked dal design davvero interessante. Si chiama X 125i Cafè ed è una Scrambler dal tocco spiccatamente vintage stile anni '60 curata nei minimi dettagli proprio come una moto di cilindrata superiore.

SCHEDA TECNICA La Scrambler X 125i Cafè è quindi pensata per un pubblico giovane che vuole farsi notare e promette di essere un'arma affilata per il traffico cittadino con stilemi distintivi ben definiti. Il motore dedicato è un mono cilidrico raffreddato ad aria da 125 cc omologato EURO 4 a iniezione elettronica, capace di erogare 9,6 cv a 8.500 giri/minuto e 10 Nm di coppia a 6.000 giri/minuto gestibile dal cambio a cinqua marce. Il peso è contenuto a 126 kg a secco e la velocità massima raggiungibile è di 88 km/h. Le ruote hanno una misura di 17' su pneumatico 100/80 all'anteriore e sempre da 17' su pneumatico 120/70 al posteriore mentre l'impianto frenante prevede un disco con ABS da 280 mm con pinza a 4 pistoncini all'anteriore e un disco posteriore da 240 mm con pinza a singolo pistoncino. Per quanto riguarda il reparto sospensioni è prevista una forcella anteriore telescopica a steli tradizionali da 37 mm priva di regolazione mentre al posteriore troviamo una forcella con doppi ammortizzatori regolabili nel precarico.

GRANDE FRATELLO La festa di UM Italia prevede un testimonial d'eccezione per EICMA 2018: si chiama Alberto Mezzetti, di Viterbo proprio come la sede dell'importatore di UM Motorcycles, ed è il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello. Un giovane VIP per un pubblico di giovani, sempre più attenti alle mode, da iniziare allo stile retrò a stelle e strisce.