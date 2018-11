Autore:

Marco Congiu

SEMPRE ALLA MODA L’avevamo vista da vicino lo scorso anno, e finalmente ad EICMA 2018 troviamo la Vespa elettrica di serie. È questa la passerella scelta dal Gruppo Piaggio per portare al debutto il suo pezzo pregiato, il suo simbolo immortale a cui è legata l’Italia nel mondo, e lo fa spedendola direttamente nel terzo millennio, in un panorama in cui essere elettrici significa essere alla moda e innovativi. Due le versioni: Vespa Elettrica e Vespa Elettrica X. Proposta ad un prezzo di partenza di 6.390 euro, ecco com’è fatta.

QUESTIONE DI CHILOMETRI La prima grande differenza che troviamo osservando la scheda tecnica di Vespa Elettrica ed Elettrica X è nell’autonomia: nel primo caso sono 100 i km promessi prima di dover ricaricare, mentre nel secondo l’autonomia raddoppia, arrivando a 200 km. La potenza standard erogata dalla Power Unit è di 3,5 kW, ma si può arrivare ad un picco di 4 kW. Con ben 200 Nm di coppia massima, la Vespa Elettrica vanta prestazioni superiori ai normali cinquantini, traendo beneficio proprio dall’immediatezza dell’erogazione consentita dal motore elettrico. Per una carica completa, sono necessarie circa 4 ore utilizzando la 220 V. La batteria agli ioni di litio promette un’efficienza massima fino a 1.000 cicli di ricarica, il che si traduce dai 50.000 ai 70.000 km, circa dieci anni di utilizzo urbano. Due le modalità di guida: ECO, che consente una velocità massima di 30 km/h ed un’accelerazione più progressiva, e Power, pre sfruttare al massimo la Power Unit della Vespa Elettrica.

TECNOLOGIA E CONNESSIONE La Vespa Elettrica firmata Piaggio si fa notare anche per un buon bagaglio di aiuti alla guida e di feature hi-tech, in linea con l’incedere del tempo. Sull’interfaccia grafica vengono riportati dettagli come le chiamate in entrata ed uscita, oltre agli SMS. Il display è un TFT da 4,2”, configurabile tramite 4 parametri di luminosità, che garantisce una chiara lettura in ogni condizione di luce.