Autore:

Danilo Chissalè

ITALIAN STYLE La Vespa è un un’icona di stile riconosciuta in tutto il mondo, le ultime due versioni speciali, Yacht Club e Notte, esaltano ancor di più la bellezza di questo classico del Made in Italy. I due allestimenti sono disponibili sia su base Primavera, sia su base Sprint. La Yacht si rifà alle atmosfere glamour tipiche della barca a vela mentre la Notte indossa un vestito total black che ne risalta l’eleganza.

YATCH CLUB Proposta nelle cilindrate 50 e 125 cc la Primavera,e Vespa GTS 300 Yacht Club si caratterizzano per la colorazione bianca impreziosita da i dettagli in blu. Questi includono, oltre alle speciali grafiche dedicate sulla carrozzeria, i cerchi ruota, verniciati blu opaco con una speciale finitura diamantata, il “cravattino” sullo scudo anteriore, anch’esso blu opaco e con i fregi cromati, e gli inserti in gomma sulla pedana.Ma il più marcato elemento distintivo della serie speciale Yacht Club è senza dubbio la sella, la cui seduta presenta un’inedita lavorazione a strisce ispirata all’arredamento nautico più tradizionale e autentico. Il cadenino bianco che corre lungo il perimetro della seduta e la targhetta con logo Yacht Club posizionata sul retroscudo completano la personalizzazione e evidenziano la cura di ogni minimo dettaglio.

Prezzi: Vespa Primavera 50 Yacht Club 3.510 Euro; Vespa Primavera 125 Yacht Club 4.520 euro; Vespa GTS 300 Yacht Club 6.030 Euro. Tutti i prezzi sono franco concessionario, IVA inclusa.

NOTTE Vespa Sprint Notte, nelle cilindrate 50 e 125 cc, e Vespa GTS 300 Super Notte sono dedicate a coloro che amano la cura dei dettagli e le finiture ricercate in oggetti dalla grande qualità costruttiva, appaganti da possedere e da esibire. Il nome scelto per questa serie speciale introduce bene il concetto alla base dell’allestimento, caratterizzato dalla grafica total black. Lo stile “notturno” prevede l’accostamento al nuovo e bellissimo nero opaco della carrozzeria di numerosi particolari in nero lucido, quali gli specchietti, i fregi della tipica “cravatta” sullo scudo anteriore, i terminali del manubrio, il maniglione del passeggero e relative pedane estraibili per la GTS Super Notte. Molto raffinati sono i dettagli come la sella dedicata a ognuno dei modelli e la targhetta con il logo posizionata nel retroscudo. Verniciati in nero lucido sono anche i cerchi ruota e la protezione della marmitta.

Prezzi: Vespa Sprint 50 Notte 3.610 Euro; Vespa Sprint 125 Notte 4.720 euro; Vespa GTS 300 Super Notte 6.180 Euro.