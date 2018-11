Autore:

Marco Rocca

PER IMPARARE E NON SOLO La Honda CB500F è sempre stata riconosciuta da tutti i motociclisti come perfetta entry-level per le sue doti di maneggevolezza e peso, ma ideale anche come modello di “crescita” per i motociclisti con patente A2.

ECCO LA NUOVA Una ricetta vincente che ha saputo farsi apprezzare grazie anche a costi di manutenzione irrisori. Per Eicma 2018 la Honda CB500F si rifà il rucco in tanti piccoli dettagli, vediamo quali.

LA LINEA Sembra una piccola streetfighter la nuova CB500F. Le linee tese e il design affilato le regalano tanta cattiveria. E te ne accorgi guardando il serbatoio (ora da 17,1 litri), il codino e lo scarico che prevede ora una doppia uscita e un timbro più appagante. Un bel colpo d’occhio lo danno anche i nuovi indicatori di direzione a led piccoli e decisamente più hi-tech rispetto al passato. La fanaleria Full Led ora è completata.

LA STRUMENTAZIONE Grande novità per la nuova strumentazione LCD (a retroilluminazione negativa) che ora include l’indicatore della marcia inserita e la nuova spia Shift-Up, impostata su 8.750 giri/min ma regolabile tra 5.000 e 8.750 giri/min. C’è anche il nuovo manubrio biconico che aumenta ulteriormente l'agilità della piccola 500.

QUI MOTORE Il bicilindrico avvolto dal telaio in acciaio con struttura a diamante, non cambia la sua potenza: 48 cavalli. Ma questo è un bene, per offrire la massima potenza possibile (da codice) ai possessori di patente A2. Per il 2019, però, l'obiettivo è stato quello di sviluppare una migliore accelerazione attraverso l’aumento di coppia ai regimi bassi e medi, tra i 3.000 e i 7.000 giri/min. A dar man forte arriva anche la frizione assistita (ovvero più leggera da tirare) e antisaltellamento.

ACCESSORI Ricca la lista di accessori originali Honda per la CB500F che include il portapacchi posteriore, top box da 35 litri, borsa serbatoio, borsa per sella, parabrezza sportivo, manopole riscaldabili, presa 12v, cover monoposto, cavalletto centrale, adesivi ruota e paraserbatoio.