Autore:

Salvo Sardina

GT SPORT E-CUP Il mondo delle corse virtuali e di quelle reali sono ormai sempre più intrecciati. Non solo perché i piloti impossibilitati a effettuare test in pista si dedicano – in alcuni casi, come quello di Lando Norris e Max Verstappen, è una grande passione – al simulatore, ma anche e soprattutto perché fioriscono numerosi tornei organizzati dalle case automobilistiche per scovare nuovi fenomeni “da divano”, che a volte hanno poi anche la possibilità di indossare per davvero guanti, casco e tuta. L’ultima iniziativa in tal senso è quella di Mercedes-Benz, che lancia in questi giorni la GT Sport E-CUP 2019.

QUALIFICAZIONI Si tratta di un torneo virtuale che utilizza Gran Turismo Sport, celebre titolo sviluppato di Poliphony Digital in esclusiva per Playstation 4. Tre le modalità di partecipazione alla prima fase di qualifica: da un lato la One Day Cup, una serie di competizioni online che si terranno il 4, il 15 e il 22 settembre sul sito Playstation Italian League; dall’altro i due eventi di qualificazione live che si terranno al Mercedes-Benz Village di Milano nei giorni del Gp d’Italia F1 a Monza (6-8 settembre) e il Last Chance Qualifier del 27 settembre alla Milano Games Week 2019.

FINALISSIMA Il torneo si concluderà il 28 settembre proprio negli spazi della fiera meneghina dedicata ai videogames, cui parteciperanno i 12 giocatori vincitori della prima fase di qualificazione (6 provenienti dalla selezione online, 4 dal Mercedes Benz Village e 2 dalla Milano Games Week). I primi tre otterranno poi un premio finale da spendere su Amazon, per un montepremi complessivo dal valore di oltre 10.000 euro. Ulteriori informazioni per partecipare sono disponibili sul sito Playstation Italian League.