Racing game: prova gratis il nuovo simulatore Rennsport sul PC. II video

- 24/07/25 - Gran Turismo 7 Update 1.61: il video trailer delle novità
- 01/06/25 - Ferrari 499P vs Porsche 917/30: la sfida virtuale a Le Mans. Il video è da vedere
- 31/05/25 - JDM: Japanese Drift Master, trailer e gameplay del nuovo videogioco di drifting "open world"
- 26/05/25 - Le corse di kart in salotto, con il simulatore "full motion" in realtà virtuale
- 18/02/25 - Ultima chance! Scarica gratis F1 Manager 2024 su Epic Games Store
- 08/02/25 - Forza Horizon 5 arriva su PlayStation 5: data di uscita, contenuti e novità
- 25/01/25 - Recharge: in arrivo un racing game in cui piloti un modellino. Dall’interno
- 18/01/25 - Assetto Corsa Evo: auto, piste e novità dell'Early Access con supporto VR!
- 05/01/25 - Assetto Corsa Evo: guarda il video ufficiale e le novità esclusive!
- 29/12/24 - Assetto Corsa Evo vs Gran Turismo 7: qual è il miglior simulatore?
- 21/12/24 - Neon Apex: Beyond The Limit, un nuovo gioco di corse arcade in arrivo
- 07/12/24 - Mansell AI: il coach virtuale per iRacing, Assetto Corsa Competizione o F124
- 23/11/24 - In Assetto Corsa Evo potrai equipaggiare le auto con accessori di fabbrica
- 05/10/24 - Assetto Corsa EVO: il video trailer del re dei racing game simulativi
- 22/09/24 - Racing game: arrivano gli accessori per il volante Logitech G Pro
- 14/09/24 - Gran Turismo 7 tra i primi a sfruttare tutta la potenza della PS5 Pro
- 14/07/24 - iRacing: in arrivo una versione arcade del racing game più simulativo
- 11/05/24 - #Drive Rally: le Gruppo B come non le avevi mai viste
- 02/03/24 - Video: Le Mans Ultimate, è online il racing game ufficiale del WEC
- 11/02/24 - Forza Motorsport: basta frustrazioni! Potenziare le auto sarà più facile
- 10/02/24 - Registrare i suoni delle auto in Gran Turismo? Un vero delirio
- 21/01/24 - Turtle Beach firma VelocityOne Race: nuovo volante per sim-racing
- 31/10/23 - Anche nelle gare Esport la Red Bull fa affidamento su... Max Verstappen
- 11/03/23 - Video: Playseat Trophy Logitech G Edition, postazione per i simracer (ma non solo)
- 24/09/22 - Quando il (video)gioco si fa duro... Da Logitech un nuovo volante gaming da mille euro
- 17/12/21 - F1, Mercedes si prende la rivincita nel Mondiale virtuale: Opmeer è ancora campione Esport
- 17/12/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta dell'ultimo round della stagione 2021
- 26/11/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta del terzo round della stagione 2021
- 29/10/21 - F1 Esports Series 2021: Red Bull fa tripletta nel secondo round
- 29/10/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta del secondo round della stagione 2021
- 15/10/21 - F1 Esports Series: la stagione 2021 si apre nel segno del campione Opmeer
- 15/10/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta delle prime tre gare della stagione 2021
- 14/10/21 - Imola arriva su PC e console: è gratis nel nuovo aggiornamento di F1 2021 - Video
- 22/09/21 - Ufficiale: la Mercedes W12 di Formula 1 arriva su iRacing
- 16/09/21 - F1 Esports, al via la stagione 2021: le line-up dei team e il calendario
- 15/09/21 - F1 Esports Pro Series 2021: rivivi lo show inaugurale
- 01/08/21 - Sorpresa: su iRacing (finalmente) scende la pioggia. L'annuncio
- 21/07/21 - Bmw Sim Media Challenge 2021: vince la Gazzetta, MotorBox al 4° posto
- 20/07/21 - Bmw Sim Media Challenge: tappa conclusiva al Nurburgring - Live Streaming
- 15/02/21 - VirtualGP Brasile: torna l'imbattibile Russell, ma il titolo è per la Haas targata Fittipaldi
- 08/02/21 - VirtualGP Silverstone: Russell torna in vetta, Albon beffato - Video
- 01/02/21 - VirtualGP Austria 2021: festa Fittipaldi, Arthur Leclerc 3° - Video
- 27/01/21 - Torna la F1 virtuale: tre GP benefici per curare l'astinenza dalle corse
- 24/01/21 - La prova di 2020 GT World Challenge, il DLC di Assetto Corsa Competizione
- 07/01/21 - Formula E Accelerate: il mondiale elettrico intanto inizia... al Pc
- 18/12/20 - F1 Esports Pro Series: Jarno Opmeer campione 2020
- 20/11/20 - F1 Esports Pro Series: David Tonizza e la Ferrari espugnano Monza!
- 15/10/20 - F1 Esports Pro Series 2020: riparte il mondiale di Formula 1 virtuale
- 02/10/20 - Ferrari Hublot Esport Series: il torneo online entra nel vivo
- 25/09/20 - Bmw Sim Media Challenge, MotorBox chiude sul podio
- 28/08/20 - F1 eSport: nel Pro Draft Ferrari sceglie lo sloveno Filip Presnajder
- 28/07/20 - Anche la Ferrari ha il suo contest per scovare i migliori talenti dell'eSport - Video
- 27/07/20 - Volete diventare professionisti eSport? Ford organizza il torneo che fa per voi
- 15/07/20 - Assetto Corsa Competizione, disponibile su PC il nuovo DLC "GT4 Pack"
- 15/06/20 - Marciello, "3 settimane di allenamento" per il trionfo virtuale a Le Mans
- 15/06/20 - Le Mans, Leclerc ci ha preso gusto nonostante la gara virtuale da incubo
- 15/06/20 - VirtualGP Canada, Russell non si ferma: vittoria e titolo di campione
- 14/06/20 - Virtual 24h Le Mans: la Rebellion Williams a segno con Marciello
- 13/06/20 - Virtual 24h Le Mans: come seguirla in diretta tv e sul web - Video YouTube
- 12/06/20 - W-Series Esports: Visser si porta in testa dopo il round 1 a Monza
- 11/06/20 - VirtualGP Canada: a caccia di Russell nell'ultima tappa virtuale
- 08/06/20 - 24 Ore di Le Mans virtuale: la lista dei partecipanti è incredibile!
- 08/06/20 - Ds Techeetah, Race at Home in chiaroscuro aspettando la ripartenza
- 08/06/20 - Race at Home: trionfo per Vandoorne e la Mercedes - Video
- 08/06/20 - Baku, tris di Russell che toglie la vetta "virtuale" a Leclerc
- 04/06/20 - Wehrlein contro Vandoorne nel gran finale del Race at Home Challenge
- 04/06/20 - Virtual GP Baku: debutto per Gasly, Perez e... Gigio Donnarumma
- 01/06/20 - Alonso, weekend di gloria nel Legends Trophy
- 27/05/20 - Caso Abt: il pilota dà la propria versione dopo la rottura con Audi
- 26/05/20 - Bravata a caro prezzo: Audi sospende Daniel Abt con effetto immediato
- 25/05/20 - Esport: Codemasters, ma non solo. F1 verso un nuovo simulatore?
- 25/05/20 - eSport, per Alonso è buona la seconda: doppietta (e triple crown) a Indy
- 21/05/20 - Da Monaco a Indy: Andretti contro Alonso (e tanti altri) su rFactor 2
- 21/05/20 - Piatto ricco a Monte Carlo: record di piloti F1 per il VirtualGP Monaco
- 18/05/20 - Esport, l'esordio online di Fernando Alonso è stato... un disastro
- 15/05/20 - C'è una 24 ore di Le Mans che si farà a giugno: quella virtuale!
- 11/05/20 - VirtualGP Spagna: trionfo Russell, Leclerc 2° (e penalizzato)
- 07/05/20 - VirtualGP Spagna: anche Sergio Aguero sfida Charles Leclerc
- 07/05/20 - All Stars Racing Night, spettacolo e polemiche a Misano
- 06/05/20 - L'eSport non convince Pastor Maldonado: "Non senti i cazzotti!"
- 06/05/20 - Norris come Verstappen: subito competitivo nel V8 Supercars (virtuale)
- 06/05/20 - Stasera la All Star Racing Night con Rossi e Leclerc
- 04/05/20 - VirtualGP Interlagos: Albon ce l'ha fatta, Leclerc penalizzato
- 30/04/20 - La F1 torna in pista (virtualmente): domenica il GP a Interlagos
- 20/04/20 - Leclerc non si ferma più: la Ferrari trionfa nel Virtual GP di Cina
- 16/04/20 - Anche la Formula E ha una sua serie eSport. E sostiene l'Unicef
- 16/04/20 - VirtualGP Cina, Leclerc con Ilott in Ferrari: le info e gli orari
- 16/04/20 - Passione eSport, Binotto approva il passatempo di Leclerc
- 15/04/20 - Il CoViD non ferma F1 2020: tutte le novità in arrivo il 10 luglio
- 15/04/20 - Verstappen vola su iRacing: 2x3 al debutto con le Supercars
- 14/04/20 - Verstappen accetta la sfida: sportellate (virtuali) con le V8 Supercars
- 08/04/20 - eSport MotoGP: nell'uovo di Pasqua, Rossi c'è
Un nuovo gioco di corse sfida Gran Turismo 7. Si tratta di Rennsport, un progetto che vuole riscrivere le regole del sim-racing, promettendo realismo, competizione e una community sempre più coinvolta. Il claim è ambizioso – “the future of racing simulation” – ma la domanda è una sola: mantiene davvero ciò che promette?
Per scoprirlo non serve altro che… provarlo. Letteralmente. Perché Rennsport è ora disponibile gratuitamente su PC in versione free to play, una ghiotta occasione per chi vuole mettersi al volante senza spendere un euro. Guarda qu sotto il trailer in video e dimmi se non ti sembra promettente.
Cosa offre la versione gratuita di Rennsport
Il pacchetto free su Steam (mentre su PS5 e Xbox Series X/S il gioco è disponibile solo a pagamento) permette di assaggiare una parte dell’esperienza completa e comprende la sola auto BMW M2 CS Racing e due circuiti iconici: Hockenheim e Monza.
Non è molto, ma quanto basta per capire che tipo di simulatore hai davanti. E soprattutto per misurare quanto questo giovane titolo possa impensierire i colossi del genere.
Rennsport, una corsa in notturna
Cosa offre la versione completa di Rennsport
Se decidi di passare alla versione a pagamento (70 euro) trovi un menù decisamente più ricco con il Nurburgring, Spa-Francorchamps, Daytona, Road Atlanta, il Fuji, Goodwood, Jeddah... e la lista continua.
Nel parco auto entrano, poi, BMW M Hybrid V8, Porsche 963, Mercedes-AMG GT3 2020, Porsche 911 GT3 R e Cup, BMW M4 GT3, Audi R8 LMS, BMW M4 GT4, Audi RS 3 LMS 2022, Hyundai Elantra N TCR. E ce ne sono molte altre.
Come si vede, sono tutti modelli da competizione: in Rennsport non troverai auto immaginarie come la Ferrari Vision Gran Turismo. Al massimo la concept Porsche Mission R, ma di certo non le spostapovery né l'auto di tua nonna.
Perché qui si parla di Sim Racing e allora che racing sia! Guarda qui sotto il video del giro completo al Nurburgring: ti aiuterà a decidere se ne valga la pena o meno.
Cosa ti serve per giocare gratis
Per godersi tutto questo al meglio, naturalmente, serve un PC sufficientemente potente. Rennsport un simulatore che non fa sconti: se vuoi che giri fluido, serve una macchina all’altezza. Ecco i requisiti minimi:
|Sistema operativo
|Windows 10 64-bit (versione 20H2 o superiore)
|CPU
|Intel i7 6700k
|GPU
|NVIDIA RTX 2070
|RAM
|16 GB
|Spazio su disco
|100 GB liberi