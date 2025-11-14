Racing game: prova gratis il nuovo simulatore Rennsport sul PC. II video

Rennsport è in versione free to play su PC: auto reali, circuiti laser-scanned, grafica next-gen e differenze con Gran Turismo 7

Un nuovo gioco di corse sfida Gran Turismo 7. Si tratta di Rennsport, un progetto che vuole riscrivere le regole del sim-racing, promettendo realismo, competizione e una community sempre più coinvolta. Il claim è ambizioso – “the future of racing simulation” – ma la domanda è una sola: mantiene davvero ciò che promette?

Per scoprirlo non serve altro che… provarlo. Letteralmente. Perché Rennsport è ora disponibile gratuitamente su PC in versione free to play, una ghiotta occasione per chi vuole mettersi al volante senza spendere un euro. Guarda qu sotto il trailer in video e dimmi se non ti sembra promettente.

Cosa offre la versione gratuita di Rennsport

Il pacchetto free su Steam (mentre su PS5 e Xbox Series X/S il gioco è disponibile solo a pagamento) permette di assaggiare una parte dell’esperienza completa e comprende la sola auto BMW M2 CS Racing e due circuiti iconici: Hockenheim e Monza.

Non è molto, ma quanto basta per capire che tipo di simulatore hai davanti. E soprattutto per misurare quanto questo giovane titolo possa impensierire i colossi del genere.

Rennsport, una corsa in notturna

Cosa offre la versione completa di Rennsport

Se decidi di passare alla versione a pagamento (70 euro) trovi un menù decisamente più ricco con il Nurburgring, Spa-Francorchamps, Daytona, Road Atlanta, il Fuji, Goodwood, Jeddah... e la lista continua.

Nel parco auto entrano, poi, BMW M Hybrid V8, Porsche 963, Mercedes-AMG GT3 2020, Porsche 911 GT3 R e Cup, BMW M4 GT3, Audi R8 LMS, BMW M4 GT4, Audi RS 3 LMS 2022, Hyundai Elantra N TCR. E ce ne sono molte altre.

Come si vede, sono tutti modelli da competizione: in Rennsport non troverai auto immaginarie come la Ferrari Vision Gran Turismo. Al massimo la concept Porsche Mission R, ma di certo non le spostapovery né l'auto di tua nonna.

Perché qui si parla di Sim Racing e allora che racing sia! Guarda qui sotto il video del giro completo al Nurburgring: ti aiuterà a decidere se ne valga la pena o meno.

Cosa ti serve per giocare gratis

Per godersi tutto questo al meglio, naturalmente, serve un PC sufficientemente potente. Rennsport un simulatore che non fa sconti: se vuoi che giri fluido, serve una macchina all’altezza. Ecco i requisiti minimi:

Sistema operativo Windows 10 64-bit (versione 20H2 o superiore) CPU Intel i7 6700k GPU NVIDIA RTX 2070 RAM 16 GB Spazio su disco 100 GB liberi

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/11/2025