BATTESIMO L’abbiamo ammirata in versione prototipo allo scorso EICMA, l’abbiamo spiata lungo le strade spagnole mentre i grandi capi KTM decidevano che aspetto darle e finalmente eccola qua, in versione (quasi) definitiva, la nuova KTM 790 Adventure. Il battesimo è avvenuto durante la tappa europea dei KTM Adventure Rallies tenutisi in questi giorni sulle strade sterrate della coreografica Sardegna.

ANELLO La nuova 790 Adventure fa da ponte tra i due mondi che caratterizzano il marchio austriaco. Il DNA è marcatamente Off-Road, e non poteva essere diversamente se l’ispirazione arriva direttamente dalla “dakariana” KTM 450 Rally, ma il cuore pulsate è quel nuovo bicilindrico parallelo da 799 cc che tanto ci è piaciuto sulla sorella stradale Duke 790. I tecnici KTM dicono che sarà un eccellente moto stradale con qualità uniche nella guida lontano dall’asfalto. Dopo queste dichiarazioni le luci dei riflettori saranno tutte puntate su di lei…

CHE TESTER! Come detto il debutto al grande pubblico è già avvenuto nell’entro terra sardo, tra i fortunati tester ce n’era uno davvero d’eccezione: Chris Birch. Il pilota neo zelandese è un vero funambolo, per averne la conferma consiglio di farvi un giro su Youtube, ed ha messo alla frusta la neo nata avventuriera, rimanendo davvero colpito. Ecco le sue dichiarazioni: “La 790 Adventure R mi ha lasciato davvero senza parole. Io ho molta esperienza con le moto enduro e con le maxi KTM e posso dire che questa ne prende il meglio da entrambi i mondi. Certo, è un modello preserie ma è già ad ottimo punto, non vedo l’ora di guidarla in configurazione definitiva”.

…E CHE DOTAZIONE Guardando le caratteristiche della 790 Adventure non si può non rimanere sbalorditi, la dotazione tecnica è di livello altissimo e di marcata ispirazione racing, d'altronde il motto della casa è chiaro: Ready to Race e questa KTM potrebbe farlo appena uscita dal concessionario come dimostrano le sospensioni totalmente regolabili WP, le pinze freno radiali con pinza a 4 pistoncini con ABS e ABS off-road, l’ergonomia regolabile o l’ampio uso di componenti del catalogo Power Parts. Segnatevi questa data: 06/11/2018, a Milano la vedremo in versione definitiva e ne sapremo ancora di più.