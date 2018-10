Autore:

Danilo Chissalè

ANCHE PER BMW GS HP Corse presenterà a EICMA 2018 lo scarico per Adventure Touring 4Track anche per la regina del segmento, la BMW R 1200 GS. Testato al banco e nelle situazioni più impegnative, 4TRACK dona alla BMW 1200 GS linee posteriori più snelle che ne migliorano la guidabilità, grazie all’ utilizzo di materiali leggeri come il titanio e l’alluminio, e l’erogazione, in particolare ai bassi e ai medi regimi. Il fondello è di forma ottagonale con un beccuccio idroformato senza saldature, mentre per il corpo del silenziatore si può scegliere tra l’acciaio (satinato o nero) e il titanio lucido, entrambi con logo inciso a laser.

DATE E PREZZO Lo scarico sarà acquistabile presso i concessionari Hp Corse e sul sito www.hpcorse.com al prezzo di:

€ 823,50 (iva incl.) (acciaio satinato)

€ 884,50 (iva incl.) (acciaio nero)

€ 945,50 (iva incl.) (titanio)