Autore:

Danilo Chissalè

BON ANNIVERSAIRE Dalla sua presentazione, nel 1948, sono passati 70 anni. Nel tempo la Citroen 2 CV si è trasformata da auto per contadini a icona leggendaria di stile. Citroen Italia, per omaggiare i 70 anni dell’arzilla vecchietta, ha dato vita ad un progetto rivoluzionario, in linea con la creatività tipica della 2CV: la realizzazione di una moto speciale ispirata alle linee inconfondibili della vettura transalpina.

CONTAMINAZIONE L’arduo compito di mescolare gli ingredienti tipici dei due mondi è stato affidato alla rinomata officina milanese South Garage, capace di vere e proprie opere d’arte. Della moto si sa ancora poco, nella fotogallery potete vedere i designer all’opera mentre cercano l’ispirazione, ma dando un’occhiata più attenta si nota un dettaglio che comunica molto: il motore raffigurato nel bozzetto sembrerebbe proprio quello utilizzato dalle Triumph Bonneville. La conferma l’avremo solamente a novembre, in occasione di EICMA 2018, quando la moto poserà affianco alla leggendaria musa ispiratrice… à bientôt