Autore:

Giulia Fermani

70 ANNI DI STORIA “Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de vivre”. Questo è l’animo che Citroen, settant’anni fa, ha regalato alla mitica 2 CV. Spirito che è emerso appieno ora, nel corso delle prime celebrazioni di questo importante triguardo che si sono tenute in provincia di Mantova prima e a New York a seguire.

I PRIMI RADUNI A luglio si sono svolti due importanti raduni, il primo dei quali ha riunito a New York una cinquantina di Deux chevaux e si concluso festosamente, in pieno stile 2 CV, tra degustazioni di champagne, vini e piatti tipici francesi. A seguire, un secondo raduno ha condotto a Gonzaga, in provincia di Mantova, 305 Citroen 2CV, per un evento che richiamava alle vecchie fiere paesane, per ricordare le “origini contadine” di questo modello.