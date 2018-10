Autore:

Giulia Fermani

ABBIGLIAMENTO MOTO A EICMA 2018 Mentre si avvicina il Salone di Eicma 2018 continuano le anticipazioni sulle novità che vedremo a Milano dal 6 all' 11 novembre 2018. Tra queste anche il TS4 Merinos, il lupetto a maniche lunghe in Carbon Merinos Wool di Sixs.

PIU' UTILIZZI Perfetto per la stagione invernale, Sixs TS4 Merinos è capace - grazie alla membrana scudo antivento e idrorepellente - di garantire sempre il massimo del comfort e difendere dalle correnti più fredde. Lo strato in polipropilene interno e la lana merinos scelta per l'esterno rende questo capo ideale per l’utilizzo come intimo e come strato intermedio.

Taglie: S-3XL

Prezzo: 110 euro