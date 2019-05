Autore:

Salvo Sardina

NOVITÀ DI GAMEPLAY Manca ancora un mese al lancio di F1 2019, il gioco ufficiale del campionato del mondo di Formula 1, sugli scaffali dal prossimo 28 giugno. Gli sviluppatori della Codemasters stanno lavorando decisamente bene anche in termini di hype, rilasciando nuove anteprime sul videogame in uscita per Playstation 4, Xbox One e ovviamente PC.

NUOVO TRAILER Partiamo dai contenuti ufficiali. Nelle scorse ore la software house britannica ha infatti pubblicato il trailer che mostra per la prima volta in video anche la resa grafica di nuove piste e nuove vetture. Alcuni giorni fa vi avevamo infatti fatto vedere alcune immagini di gameplay con Ricciardo in Bahrain e le Formula 2 (del 2018) a Baku. Adesso invece è possibile ammirare in azione anche Ferrari, Mercedes, Red Bull e le vetture storiche annunciate in precedenza. Il tutto con il sottofondo dell’ormai iconica colonna sonora che ci accompagna prima e dopo ogni Gran Premio.

LECLERC A MONACO Il nuovo video pubblicato su Youtube dal canale del gamer Aarava svela in anteprima alcuni giri di pista a Monte Carlo sulla Ferrari SF90 di Charles Leclerc. Assistere al debutto del ventunenne con il Cavallino nel Principato è uno dei momenti più attesi della stagione: il campioncino della scuderia di Maranello conosce alla perfezione ogni singolo centimetro del leggendario circuito cittadino e sogna di ripetere l’impresa di Louis Chiron, unico monegasco a essere mai andato a podio (ma anche a raccogliere punti) nella gara di casa.

SCENDE LA PIOGGIA Il canale Game Riot ci ha invece portato su un Paul Ricard decisamente inondato di pioggia per una gara sempre a bordo della Rossa di Leclerc. Condizioni di pista estreme e difficilmente ripetibili nella realtà, che mostrano quanto complessa sia la visibilità sul bagnato, specie quando si procede ad alte velocità.