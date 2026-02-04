La Bentley di Travis Pastrana finisce nel videogame CSR2. Guarda il video!

- 15/11/25 - Racing game: prova gratis il nuovo simulatore Rennsport sul PC. II video
- 24/07/25 - Gran Turismo 7 Update 1.61: il video trailer delle novità
- 01/06/25 - Ferrari 499P vs Porsche 917/30: la sfida virtuale a Le Mans. Il video è da vedere
- 31/05/25 - JDM: Japanese Drift Master, trailer e gameplay del nuovo videogioco di drifting "open world"
- 26/05/25 - Le corse di kart in salotto, con il simulatore "full motion" in realtà virtuale
- 18/02/25 - Ultima chance! Scarica gratis F1 Manager 2024 su Epic Games Store
- 08/02/25 - Forza Horizon 5 arriva su PlayStation 5: data di uscita, contenuti e novità
- 25/01/25 - Recharge: in arrivo un racing game in cui piloti un modellino. Dall’interno
- 18/01/25 - Assetto Corsa Evo: auto, piste e novità dell'Early Access con supporto VR!
- 05/01/25 - Assetto Corsa Evo: guarda il video ufficiale e le novità esclusive!
- 29/12/24 - Assetto Corsa Evo vs Gran Turismo 7: qual è il miglior simulatore?
- 21/12/24 - Neon Apex: Beyond The Limit, un nuovo gioco di corse arcade in arrivo
- 07/12/24 - Mansell AI: il coach virtuale per iRacing, Assetto Corsa Competizione o F124
- 23/11/24 - In Assetto Corsa Evo potrai equipaggiare le auto con accessori di fabbrica
- 05/10/24 - Assetto Corsa EVO: il video trailer del re dei racing game simulativi
- 22/09/24 - Racing game: arrivano gli accessori per il volante Logitech G Pro
- 14/09/24 - Gran Turismo 7 tra i primi a sfruttare tutta la potenza della PS5 Pro
- 14/07/24 - iRacing: in arrivo una versione arcade del racing game più simulativo
- 11/05/24 - #Drive Rally: le Gruppo B come non le avevi mai viste
- 02/03/24 - Video: Le Mans Ultimate, è online il racing game ufficiale del WEC
- 11/02/24 - Forza Motorsport: basta frustrazioni! Potenziare le auto sarà più facile
- 10/02/24 - Registrare i suoni delle auto in Gran Turismo? Un vero delirio
- 21/01/24 - Turtle Beach firma VelocityOne Race: nuovo volante per sim-racing
- 31/10/23 - Anche nelle gare Esport la Red Bull fa affidamento su... Max Verstappen
- 11/03/23 - Video: Playseat Trophy Logitech G Edition, postazione per i simracer (ma non solo)
- 24/09/22 - Quando il (video)gioco si fa duro... Da Logitech un nuovo volante gaming da mille euro
- 17/12/21 - F1, Mercedes si prende la rivincita nel Mondiale virtuale: Opmeer è ancora campione Esport
- 17/12/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta dell'ultimo round della stagione 2021
- 26/11/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta del terzo round della stagione 2021
- 29/10/21 - F1 Esports Series 2021: Red Bull fa tripletta nel secondo round
- 29/10/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta del secondo round della stagione 2021
- 15/10/21 - F1 Esports Series: la stagione 2021 si apre nel segno del campione Opmeer
- 15/10/21 - F1 Esports Series, rivivi la diretta delle prime tre gare della stagione 2021
- 14/10/21 - Imola arriva su PC e console: è gratis nel nuovo aggiornamento di F1 2021 - Video
- 22/09/21 - Ufficiale: la Mercedes W12 di Formula 1 arriva su iRacing
- 16/09/21 - F1 Esports, al via la stagione 2021: le line-up dei team e il calendario
- 15/09/21 - F1 Esports Pro Series 2021: rivivi lo show inaugurale
- 01/08/21 - Sorpresa: su iRacing (finalmente) scende la pioggia. L'annuncio
- 21/07/21 - Bmw Sim Media Challenge 2021: vince la Gazzetta, MotorBox al 4° posto
- 20/07/21 - Bmw Sim Media Challenge: tappa conclusiva al Nurburgring - Live Streaming
- 15/02/21 - VirtualGP Brasile: torna l'imbattibile Russell, ma il titolo è per la Haas targata Fittipaldi
- 08/02/21 - VirtualGP Silverstone: Russell torna in vetta, Albon beffato - Video
- 01/02/21 - VirtualGP Austria 2021: festa Fittipaldi, Arthur Leclerc 3° - Video
- 27/01/21 - Torna la F1 virtuale: tre GP benefici per curare l'astinenza dalle corse
- 24/01/21 - La prova di 2020 GT World Challenge, il DLC di Assetto Corsa Competizione
- 07/01/21 - Formula E Accelerate: il mondiale elettrico intanto inizia... al Pc
- 18/12/20 - F1 Esports Pro Series: Jarno Opmeer campione 2020
- 20/11/20 - F1 Esports Pro Series: David Tonizza e la Ferrari espugnano Monza!
- 15/10/20 - F1 Esports Pro Series 2020: riparte il mondiale di Formula 1 virtuale
- 02/10/20 - Ferrari Hublot Esport Series: il torneo online entra nel vivo
- 25/09/20 - Bmw Sim Media Challenge, MotorBox chiude sul podio
- 28/08/20 - F1 eSport: nel Pro Draft Ferrari sceglie lo sloveno Filip Presnajder
- 28/07/20 - Anche la Ferrari ha il suo contest per scovare i migliori talenti dell'eSport - Video
- 27/07/20 - Volete diventare professionisti eSport? Ford organizza il torneo che fa per voi
- 15/07/20 - Assetto Corsa Competizione, disponibile su PC il nuovo DLC "GT4 Pack"
- 15/06/20 - Marciello, "3 settimane di allenamento" per il trionfo virtuale a Le Mans
- 15/06/20 - Le Mans, Leclerc ci ha preso gusto nonostante la gara virtuale da incubo
- 15/06/20 - VirtualGP Canada, Russell non si ferma: vittoria e titolo di campione
- 14/06/20 - Virtual 24h Le Mans: la Rebellion Williams a segno con Marciello
- 13/06/20 - Virtual 24h Le Mans: come seguirla in diretta tv e sul web - Video YouTube
- 12/06/20 - W-Series Esports: Visser si porta in testa dopo il round 1 a Monza
- 11/06/20 - VirtualGP Canada: a caccia di Russell nell'ultima tappa virtuale
- 08/06/20 - 24 Ore di Le Mans virtuale: la lista dei partecipanti è incredibile!
- 08/06/20 - Ds Techeetah, Race at Home in chiaroscuro aspettando la ripartenza
- 08/06/20 - Race at Home: trionfo per Vandoorne e la Mercedes - Video
- 08/06/20 - Baku, tris di Russell che toglie la vetta "virtuale" a Leclerc
- 04/06/20 - Wehrlein contro Vandoorne nel gran finale del Race at Home Challenge
- 04/06/20 - Virtual GP Baku: debutto per Gasly, Perez e... Gigio Donnarumma
- 01/06/20 - Alonso, weekend di gloria nel Legends Trophy
- 27/05/20 - Caso Abt: il pilota dà la propria versione dopo la rottura con Audi
- 26/05/20 - Bravata a caro prezzo: Audi sospende Daniel Abt con effetto immediato
- 25/05/20 - Esport: Codemasters, ma non solo. F1 verso un nuovo simulatore?
- 25/05/20 - eSport, per Alonso è buona la seconda: doppietta (e triple crown) a Indy
- 21/05/20 - Da Monaco a Indy: Andretti contro Alonso (e tanti altri) su rFactor 2
- 21/05/20 - Piatto ricco a Monte Carlo: record di piloti F1 per il VirtualGP Monaco
- 18/05/20 - Esport, l'esordio online di Fernando Alonso è stato... un disastro
- 15/05/20 - C'è una 24 ore di Le Mans che si farà a giugno: quella virtuale!
- 11/05/20 - VirtualGP Spagna: trionfo Russell, Leclerc 2° (e penalizzato)
- 07/05/20 - VirtualGP Spagna: anche Sergio Aguero sfida Charles Leclerc
- 07/05/20 - All Stars Racing Night, spettacolo e polemiche a Misano
- 06/05/20 - L'eSport non convince Pastor Maldonado: "Non senti i cazzotti!"
- 06/05/20 - Norris come Verstappen: subito competitivo nel V8 Supercars (virtuale)
- 06/05/20 - Stasera la All Star Racing Night con Rossi e Leclerc
- 04/05/20 - VirtualGP Interlagos: Albon ce l'ha fatta, Leclerc penalizzato
- 30/04/20 - La F1 torna in pista (virtualmente): domenica il GP a Interlagos
- 20/04/20 - Leclerc non si ferma più: la Ferrari trionfa nel Virtual GP di Cina
- 16/04/20 - Anche la Formula E ha una sua serie eSport. E sostiene l'Unicef
- 16/04/20 - VirtualGP Cina, Leclerc con Ilott in Ferrari: le info e gli orari
- 16/04/20 - Passione eSport, Binotto approva il passatempo di Leclerc
- 15/04/20 - Il CoViD non ferma F1 2020: tutte le novità in arrivo il 10 luglio
- 15/04/20 - Verstappen vola su iRacing: 2x3 al debutto con le Supercars
- 14/04/20 - Verstappen accetta la sfida: sportellate (virtuali) con le V8 Supercars
Bentley entra nel mondo dei videogame… a gas spalancato. Il costruttore inglese ha annunciato una nuova collaborazione con CSR2, uno dei racing game mobile più popolari al mondo, portando su smartphone e tablet la nuovissima Bentley Supersports Coupé.
E non una qualunque: proprio quella guidata da Travis Pastrana nel video “Full Send”, il film più estremo mai prodotto dal marchio di Crewe.
Un’operazione che mescola lusso, performance e cultura pop, e che segna un nuovo capitolo nel modo in cui Bentley racconta se stessa.
Bentley Supersports in CSR2, 3/4 anteriore
Bentley Supersports: bellezza digitale (maniacale)
CSR2 è noto per l’ossessione per il dettaglio e la Supersports non fa eccezione. Grazie a rendering 3D di altissimo livello, l’auto viene riprodotta con una fedeltà notevole: carrozzeria, materiali, proporzioni e persino interni ultra-curati, come se si potesse sentire l’odore della pelle anche dallo schermo.
Con questo debutto, la Supersports diventa la decima Bentley disponibile nel garage virtuale del gioco, affiancando nomi come Continental GT3-R, Continental GT Speed, Bentayga e le esclusive Batur e Batur Convertible. Una vera collezione da sogno… in formato touch.
Bentley Supersports in CSR2, interni
Full Send: Bentley come non l’avete mai vista
Il collegamento tra mondo reale e digitale passa per il video “Supersports: Full Send”, girato interamente nel quartier generale Bentley e nella storica “Dream Factory” di Crewe. Il film mostra una Supersports portata al limite da Travis Pastrana, leggenda degli sport motoristici e degli stunt impossibili.
Il risultato è una Bentley che si muove, salta e scivola come nessuno si aspetterebbe. Merito di una scheda tecnica che segna un cambio di passo netto per il marchio: 666 CV, trazione posteriore, meno di 2.000 kg sulla bilancia e un pacchetto telaio–aerodinamica sviluppato con un obiettivo chiaro: il massimo coinvolgimento nella guida.
Bentley Supersports in CSR2 sulla pista del Nurburgring
L’auto di Pastrana diventa un premio (digitale)
La Bentley Supersports #199, protagonista del film Full Send, sarà l’auto premio di un evento speciale a tempo limitato su CSR2, in programma dal 5 al 12 febbraio.
Durante l’evento, i giocatori potranno mettersi alla prova per vincerla e, in alternativa, acquistare altre due Bentley disponibili nello shop del gioco. Un modo intelligente per rendere “guidabile” da chiunque un’auto che, nella vita reale, sarà prodotta in soli 500 esemplari.
Bentley Supersports in CSR2, 3/4 posteriore
Solo 500 vere, infinite virtuali
La Bentley Supersports reale è una coupé a due posti, con carrozzeria in fibra di carbonio, assetto dedicato e V8 biturbo messo a punto per offrire la Bentley più “driver-focused” di sempre.
Nel videogame, invece, l’auto può essere personalizzata scegliendo tra cinque temi cromatici esclusivi, ispirati agli elementi naturali: dal blu intenso del cielo di mezzogiorno ai bianchi e azzurri di una tempesta di neve in arrivo.
E sì, come nel configuratore ufficiale Bentley, si può giocare con vernici, cerchi, pinze freno e interni, per poi esporre il risultato nel proprio gigantesco garage virtuale.
Travis Pastrana tratta la Bentley Supersports a modo suo...
Bentley punta forte sulla community
Da parte di Zynga e NaturalMotion, lo studio dietro CSR2, l’entusiasmo è palpabile. Portare nel gioco un’auto così esclusiva significa rendere accessibile a milioni di giocatori un’icona che, su strada, pochissimi potranno permettersi.
Bentley, dal canto suo, vede in CSR2 la piattaforma ideale per raccontare la nuova anima del marchio: più dinamica, più giovane, più orientata alla guida pura. Un modo diverso di parlare a una community globale che oggi vive l’automobile anche (e sempre di più) attraverso uno schermo.