La Bentley di Travis Pastrana finisce nel videogame CSR2. Guarda il video!

Bentley entra nel mondo dei videogame… a gas spalancato. Il costruttore inglese ha annunciato una nuova collaborazione con CSR2, uno dei racing game mobile più popolari al mondo, portando su smartphone e tablet la nuovissima Bentley Supersports Coupé.

E non una qualunque: proprio quella guidata da Travis Pastrana nel video “Full Send”, il film più estremo mai prodotto dal marchio di Crewe.

Un’operazione che mescola lusso, performance e cultura pop, e che segna un nuovo capitolo nel modo in cui Bentley racconta se stessa.

Bentley Supersports in CSR2, 3/4 anteriore

Bentley Supersports: bellezza digitale (maniacale)

CSR2 è noto per l’ossessione per il dettaglio e la Supersports non fa eccezione. Grazie a rendering 3D di altissimo livello, l’auto viene riprodotta con una fedeltà notevole: carrozzeria, materiali, proporzioni e persino interni ultra-curati, come se si potesse sentire l’odore della pelle anche dallo schermo.

Con questo debutto, la Supersports diventa la decima Bentley disponibile nel garage virtuale del gioco, affiancando nomi come Continental GT3-R, Continental GT Speed, Bentayga e le esclusive Batur e Batur Convertible. Una vera collezione da sogno… in formato touch.

Bentley Supersports in CSR2, interni

Full Send: Bentley come non l’avete mai vista

Il collegamento tra mondo reale e digitale passa per il video “Supersports: Full Send”, girato interamente nel quartier generale Bentley e nella storica “Dream Factory” di Crewe. Il film mostra una Supersports portata al limite da Travis Pastrana, leggenda degli sport motoristici e degli stunt impossibili.

Il risultato è una Bentley che si muove, salta e scivola come nessuno si aspetterebbe. Merito di una scheda tecnica che segna un cambio di passo netto per il marchio: 666 CV, trazione posteriore, meno di 2.000 kg sulla bilancia e un pacchetto telaio–aerodinamica sviluppato con un obiettivo chiaro: il massimo coinvolgimento nella guida.

Bentley Supersports in CSR2 sulla pista del Nurburgring

L’auto di Pastrana diventa un premio (digitale)

La Bentley Supersports #199, protagonista del film Full Send, sarà l’auto premio di un evento speciale a tempo limitato su CSR2, in programma dal 5 al 12 febbraio.

Durante l’evento, i giocatori potranno mettersi alla prova per vincerla e, in alternativa, acquistare altre due Bentley disponibili nello shop del gioco. Un modo intelligente per rendere “guidabile” da chiunque un’auto che, nella vita reale, sarà prodotta in soli 500 esemplari.

Bentley Supersports in CSR2, 3/4 posteriore

Solo 500 vere, infinite virtuali

La Bentley Supersports reale è una coupé a due posti, con carrozzeria in fibra di carbonio, assetto dedicato e V8 biturbo messo a punto per offrire la Bentley più “driver-focused” di sempre.

Nel videogame, invece, l’auto può essere personalizzata scegliendo tra cinque temi cromatici esclusivi, ispirati agli elementi naturali: dal blu intenso del cielo di mezzogiorno ai bianchi e azzurri di una tempesta di neve in arrivo.

E sì, come nel configuratore ufficiale Bentley, si può giocare con vernici, cerchi, pinze freno e interni, per poi esporre il risultato nel proprio gigantesco garage virtuale.

Travis Pastrana tratta la Bentley Supersports a modo suo...

Bentley punta forte sulla community

Da parte di Zynga e NaturalMotion, lo studio dietro CSR2, l’entusiasmo è palpabile. Portare nel gioco un’auto così esclusiva significa rendere accessibile a milioni di giocatori un’icona che, su strada, pochissimi potranno permettersi.

Bentley, dal canto suo, vede in CSR2 la piattaforma ideale per raccontare la nuova anima del marchio: più dinamica, più giovane, più orientata alla guida pura. Un modo diverso di parlare a una community globale che oggi vive l’automobile anche (e sempre di più) attraverso uno schermo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/02/2026