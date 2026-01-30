Bentayga “X” Concept: l’abominevole (si fa per dire) Bentley delle nevi

Bentley Bentayga X Concept: lusso estremo su neve e ghiaccio. Con 650 CV e trazione integrale debutta alla FAT Ice Race

Bentley Motors ha appena tolto i veli alla Bentayga X Concept alla FAT Ice Race di Zell am See, un evento che trasforma il ghiaccio in passerella per auto da sogno. Ma attenzione: questa non è la classica Bentley da salotto.

La X Concept nasce per portare il SUV di lusso britannico su terreni che pochi avrebbero osato immaginare, confermando che la Bentayga non conosce limiti neanche quando ci sono metri di neve sotto le ruote.

Bentley Bentayga X Concept, l'assetto è rialzato di 55 mm

Quando il lusso diventa estremo

La base è quella della Bentayga Speed, con il V8 biturbo da 4.0 litri e 650 CV, trazione integrale permanente e cambio automatico a otto rapporti. Le sospensioni pneumatiche sono affiancate al sistema Bentley Dynamic Ride, controllo elettronico anti-rollio da 48V, per garantire comfort anche su terreni da “abominevole” come ghiaccio e neve fresca.

Ma è la trasformazione estetica e tecnica a stupire davvero: cerchi monopezzo da 22” firmati Brixton, pneumatici off-road ad alto profilo, carreggiata allargata di 120 mm e altezza da terra aumentata di 55 mm.

I passaruota si spostano di 40 mm verso l’esterno e il risultato è impressionante: profondità di guado superiore a 550 mm e altezza libera da terra di quasi 310 mm. In altre parole, questa Bentley non teme nulla.

Bentley Bentayga X Concept, l'altezza arriva a 2,49 m

Verso nuovi orizzonti

Il look resta funzionale, con portapacchi sul tetto e quattro fari aggiuntivi per le avventure off-road più estreme. Per dare un’idea delle capacità di carico, Bentley ha piazzato sul tetto un go-kart elettrico “taglia Bambino”, usato nella FAT Karting League.

Il risultato? L'altezza totale della Bentayga X Concept raggiunge quota 2,49 metri. A completare il pacchetto, terminali in titanio Akrapovic e occhielli di traino per eventuali salvataggi alpini.

La Bentayga Speed ​​si concentra sulla massima dinamicità e sulla velocità assoluta, mentre la Bentayga Extended Wheelbase esalta il lusso e il benessere per chi siede sui sedili posteriori. La Bentayga X Concept intende aprire una terza via, esplorando il potenziale per offrire un'esperienza fuoristrada inedita. E promette bene.

