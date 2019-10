Autore:

Salvo Sardina

FERRARI AVANTI Si è svolta alla Gfinity Arena di Londra la seconda serata di eventi legati al campionato del mondo di Formula 1 virtuale. La F1 New Balance Esports Pro Series continua nel segno della Ferrari Driver Academy, che continua a comandare la generale con il giovane viterbese David Tonizza. La scuderia di Maranello, che dopo la prima tappa guidava sia tra piloti che tra i team, è però stata scavalcata nella classifica a squadre dalla Red Bull, che si è portata al comando grazie ai risultati di Frederik Rasmussen e del compagno Joni Tormala.

TRE GARE Come al solito, tre sono state le gare che si sono svolte nella serata di Londra. A imporsi nella prima tappa corsa a Montreal è stato Cedric Thomé per il Renault Sport Team Vitality, seguito dal campione in carica Brendon Leigh (Mercedes Petronas Esports) e Jarno Opmeer, sempre per la casa della Losanga. Nella seconda manche, svoltasi sul tracciato di Spielberg è stato invece ancora David Tonizza a imporsi sulla concorrenza di Frederik Rasmussen (Red Bull Racing Esports) e Opmeer al termine di una tappa il cui ordine d’arrivo è stato rimescolato a causa di numerose penalità. Il round conclusivo della serata sulla storica pista di Silverstone è stato invece vinto dal team SportPesa Racing Point F1 Esports, al primo successo assoluto con Marcel Kiefer. Il tedesco è stato seguito sul traguardo dal “solito” Rasmussen e dall’Alfa Romeo Racing F1 Esports di Daniel Bereznay.

CLASSIFICHE Vero è che ci sono ancora numerose gare da correre, ma sembra sempre più una lotta a due tra Tonizza e Rasmussen, separati da 12 punti in classifica generale. Il primo degli inseguitori? Jarno Opmeer, già a -45 dal leader, seguito da Kiefer e dalla simracing star Brendon Leigh, addirittura a 56 lunghezze dalla vetta. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Enzo Bonito è tredicesimo con 16 punti, mentre Daniele Haddad si trova in quindicesima posizione a quota 8. Ancora nessun accesso in top-10 per Amos Laurito, che fatica a trovare feeling in qualifica pur mostrando un ottimo passo in gara, e Gianfranco Giglioli. Attende invece di debuttare il (fin qui) terzo pilota Toro Rosso, Manuel Biancolilla. La F1 Esports Pro Series 2019 torna in pista il prossimo 6 novembre prima del gran finale del prossimo 4 dicembre.

F1 New Balance Esports Pro Series, classifica piloti dopo il round 2:

Pos Pilota Team Punti 1 David Tonizza Ferrari Driver Academy 104 2 Frederik Rasmussen Red Bull Racing Esports 92 3 Jarno Opmeer Renault Sport Team Vitality 59 4 Marcel Kiefer SportPesa Racing Point F1 Esports 56 5 Brendon Leigh Mercedes-Amg Petronas Esports 48 6 Cedric Thomé Renault Sport Team Vitality 38 7 Daniel Bereznay Alfa Romeo Racing Esports 31 8 Bono Huis McLaren Shadow 31 9 Tino Naukkarinen Williams Esports 30 10 Salih Saltunc Alfa Romeo Racing Esports 30 11 Alvaro Carreton Williams Esports 21 12 Joni Tormala Red Bull Racing Esports 17 13 Enzo Bonito McLaren Shadow 16 14 Floris Wijers Haas F1 Team Esports 8 15 Daniele Haddad SportPesa Racing Point F1 Esports 8 16 Patryk Krutyi Mercedes-Amg Petronas Esports 6 17 Patrik Holzmann Scuderia Toro Rosso Esports 4 18 Simon Weigang Renault Sport Team Vitality 4 19 Cem Bolukbasi Scuderia Toro Rosso Esports 4 20 Martin Stefanko Haas F1 Team Esports 0 21 Amos Laurito Ferrari Driver Academy 0 22 Jan Fehler Haas F1 Team Esports 0 23 Isaac Price Williams Esports 0 24 Gianfranco Giglioli Ferrari Driver Academy 0

F1 New Balance Esports Pro Series, classifica team dopo il round 2: