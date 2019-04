Autore:

Salvo Sardina

SEMPRE PIU’ REALE Ormai è chiaro: il mondo della guida virtuale è sempre più simile a quello delle corse reali. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato la nostra prova del simulatore Wave specificamente pensato per i piloti professionisti. A livello software è invece soprattutto iRacing ad avvicinare i simdriver ai campionati reali, portando nelle case di tutti gli appassionati di eSport competizioni con montepremi quasi da serie ufficiale.

PORSCHE SUPERCUP Il famoso simulatore di guida online, che incontra il favore di un sempre maggior numero di professionisti che possono così allenarsi direttamente con il Pc in salotto, ha infatti lanciato il Porsche iRacing World Championship. Si tratta di una serie che simula la Porsche Supercup, il celebre monomarca organizzato dalla casa di Stoccarda con le sue 911 GT3 Cup. A sfidarsi ci saranno alcuni tra i più forti piloti virtuali del mondo, impegnati in 10 appuntamenti che saranno anche trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di iRacing.





MONTEPREMI Le qualificazioni sono partite a gennaio, e dalle migliaia di simdriver partecipanti sono stati selezionati solo 40 piloti virtuali pronti a lottare per la vittoria finale. Il campionato in realtà è ormai giunto alla sua decima edizione, ma questo è il primo anno di partnership ufficiale tra iRacing e Porsche. Una partnership che ha consentito agli organizzatori di mettere in palio un montepremi di 100.000 dollari. Mica male per essere “soltanto” un videogame…