Leonardo Fornaroli sbarca nel WEC: guiderà la Hypercar McLaren nel 2027

La McLaren continua a valorizzare i giovani del proprio programma promovendo Leonardo Fornaroli nel FIA World Endurance Championship. Il ventunenne piacentino, attuale terzo pilota del team di Formula 1 e campione in carica della Formula 2, farà il proprio esordio nella classe regina del WEC al volante del prototipo MCL-HY a partire dalla stagione 2027, prendendo parte anche alla leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Dai trionfi nelle serie giovanili all'impegno con la McLaren

Il percorso dell'italiano verso il vertice del motorsport è stato contrassegnato dai successi consecutivi conquistati in Formula 3 e Formula 2 tra il 2024 e il 2025. Un'impresa riuscita prima di lui soltanto a pochissimi piloti nel panorama internazionale, tra cui l'attuale titolare della scuderia di Woking, Oscar Piastri. Le doti di consistenza e velocità dimostrate nelle serie addestrative gli hanno garantito l'ingresso nel McLaren Driver Development Programme, ruolo che lo ha visto impegnato nel supporto alla prima squadra durante il 2026.

McLaren, debutto WEC con una squadra di primo livello

Nel suo debutto nel WEC, Fornaroli andrà ad arricchire una formazione di assoluto spessore al fianco dei già confermati Mikkel Jensen, Alex Lynn e del campione del mondo endurance 2024 Laurens Vanthoor. L'impegno nel campionato mondiale prototipi non assorbirà del tutto le attività del pilota emiliano, che manterrà parallelamente la propria mansione di pilota di riserva ufficiale per la squadra di Formula 1.

''Entrare a far parte del McLaren Hypercar Team rappresenta un passo avanti incredibilmente entusiasmante nella mia carriera - spiega Leo Fornaroli nel comunicato stampa ufficiale della casa di Woking - e sono grato che il mio ruolo di pilota di riserva della McLaren in Formula 1 mi abbia offerto questa fantastica opportunità. Sono lieto di continuare a ricoprire quel ruolo anche il prossimo anno, affrontando al contempo questa nuova sfida. Rappresentare la McLaren nel Campionato mondiale endurance FIA e alla 24 Ore di Le Mans è un grande onore, e sono pronto a dare il massimo per affrontare insieme questa nuova sfida. Vorrei ringraziare il McLaren Driver Development Programme per avermi sostenuto durante tutto il mio percorso e per avermi dato l’opportunità di sviluppare le mie capacità su un palcoscenico così competitivo e prestigioso”

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